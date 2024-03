Napoli-Juventus, Calzona cambia ancora formazione: tre scelte a sorpresa

Le probabili formazioni in vista di Napoli-Juventus, Calzona potrebbe optare per tre nuove soluzioni tattiche: le ultime indiscrezioni

È il gran giorno di Napoli-Juventus. Stasera i bianconeri sono attesi allo Stadio Diego Armando Maradona, per il posticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Gara importante nonostante la distanza in classifica tra le due squadre perché può fungere da test per capire le reali possibilità di mettere in atto un’impresa Champions da qui alla fine della stagione. Sfida non facile per Calzona, che però contro il Sassuolo ha dimostrato di saper trasmettere ai suoi ragazzi un’identità di gioco ben precisa e si vuole senza alcun dubbio continuare a percorrere la strada intrapresa.

Tatticamente quello contro la Juventus è un’incontro complesso. I bianconeri potrebbero mettere la gara sul piano del fisico, caratteristica nella quale spiccano vari elementi della rosa. In questo caso andrebbero a spegnere le fonti di gioco del Napoli, cercando di non far mettere in pratica agli azzurri il piano tattico studiato. Allegri in conferenza stampa ha detto: “Bisogna cercare di limitarli in quelle che sono le loro qualità migliori”. Il tecnico toscano si è detto però fiducioso della prestazione della sua squadra. Le scelte di formazione di Calzona sono ovviamente condizionate anche dal tipo di gara che Allegri ha idea di mettere in pratica.

La probabile formazione degli azzurri in vista di Napoli-Juventus

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport Calzona ha da sciogliere ben tre ballottaggi. Oltre al consueto ballottaggio in difesa, sull’out di sinistra, tra Mario Rui e Olivera è possibile che vi sia un’altra sorpresa nel reparto arretrato. Per quanto riguarda il terzino mancino l’uruguaiano è in vantaggio sul portoghese.

Al centro della difesa poi potrebbe rivedersi Juan Jesus, preferito ad Ostigard. Scelte che sorprendono, ma non troppo, sopratutto in partite come questa. La fisicità di Olivera può essere determinante sulla fascia. Dovrà fronteggiare uno tra Cambiaso e Weah, un duello in entrambi i casi non facile. Al centro invece l’esperienza di Juan Jesus dovrebbe avere la meglio.

Napoli-Juventus, ballottaggio a centrocampo

Il reale dubbio di Calzona però è a centrocampo. Zielinski scalpita per una maglia da titolare, ma Traoré ha fatto molto bene a Reggio Emilia. Al momento appare in vantaggio il centrocampista polacco, ma il dubbio sarà definitivamente sciolto nelle prossime ore. Di seguito la probabile formazione del Napoli completa: