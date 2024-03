Convocati Napoli-Juventus: due assenze per gli azzurri

Napoli-Juventus, doppia assenza per gli azzurri in vista del match di questa sera: diramato l’elenco dei convocati sui canali social del club

Il Napoli ha appena comunicato, attraverso i propri canali social, la lista convocati per Napoli-Juventus di questa sera. Osservando la lista ci sono davvero poche sorprese. Scelte praticamente obbligate per Calzona, che conferma le indiscrezioni della settimana. Out Ngonge e Cajuste. Curioso il fatto che praticamente Calzona non ha mai avuto la possibilità di convocare Ngonge, di fatto out per infortunio da quando è arrivato il nuovo mister. A lui si è aggiunto Cajuste questa settimana.

Di seguito l’elenco completo pubblicato dal club partenopeo:

MERET Alex GOLLINI Pierluigi CONTINI Nikita DI LORENZO Giovanni MAZZOCCHI Pasquale MARIO RUI NATAN Bernardo de Souza OSTIGARD Leo JUAN JESUS RRAHMANI Amir OLIVERA Mathias ANGUISSA Frank ZIELINSKI Piotr DENDONCKER Leander TRAORÈ Hamed Junior LOBOTKA Stanislav LINDSTROM Jesper POLITANO Matteo KVARATSKHELIA Khvicha SIMEONE Giovanni RASPADORI Giacomo OSIMHEN Victor

Convocati Napoli-Juventus, out Cajuste e Ngonge: quando recuperano

Cajuste ha rimediato una distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni. Invece Cyril Ngonge proverà a rientrare nel prossimo turno di campionato contro il Torino. Per l’attaccante belga, out dalla sfida contro il Barcellona, c’è prima stato uno stop dovuto ad un trauma al ginocchio e poi si è fermato per un problema muscolare, che evidentemente deve ancora smaltire del tutto.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

Calzona dovrebbe scegliere Olivera dal primo minuto, nel consueto ballottaggio per l’out di sinistra con Mario Rui. Ballottaggio in atto anche a centrocampo, dove scalpita per una maglia da titolare Traorè, che ha fatto molto bene contro il Sassuolo. A contendergli il posto Zielinski, che al momento, almeno stando alle ultime indiscrezioni, appare leggermente in vantaggio.

Al centro della difesa dovrebbe esserci spazio anche per Juan Jesus, sul quale Calzona vuol fare affidamento in questo tipo di partite. A completare il reparto Rrahmani e capitan Di Lorenzo, alle loro spalle, in porta c’è Meret. Per il resto poche sorprese. Centrocampo completato dai soliti Lobotka e Anguissa. In attacco invece spazio al tridente Poltano, Osimhen, Kvaratskhelia, con Raspadori pronto a subentrare nel secondo tempo, spetterà a loro far vacillare l’arcigna difesa bianconera.

Di seguito tutte le possibile scelte di Calzona: