Calzona cambia il Napoli nelle idee: è successo ieri in allenamento

Calzona prepara il Napoli ad affrontare, questa sera, la Juventus: provate in allenamento nuove soluzioni tattiche, tutti i dettagli

Napoli-Juventus non è una partita come le altre. Nelle scorse stagioni le due compagini si sono giocate lo scudetto, quest’anno la distanza in classifica è tanta, ma il match è comunque molto sentito. Le vicende accadute nell’ultimo decennio hanno inasprito ancor di più una rivalità che già prima era molto forte. Dopo la scorsa annata condizionata dalle vicende giudiziarie che l’hanno strettamente coinvolta, quest’anno la Juventus è la prima inseguitrice dell’Inter. La distanza dalla capolista è però molto ampia: 12 punti, che considerando il ruolino di marcia avuto dall’Inter questa stagione sono un’infinità.

Come detto anche da Allegri in conferenza stampa, l’obiettivo della Juventus è quindi quello di concludere il campionato, con tranquillità, in seconda posizione. Dopo un febbraio per nulla positivo, i bianconeri hanno ritrovato la vittoria contro il Frosinone in casa. La volontà è ovviamente quella di allungare la striscia facendo risultato contro il Napoli. Gli azzurri, dal canto proprio, hanno ritrovato, contro il Sassuolo, soluzioni tattiche, facilità di giocata e leggerezza che sembravano perse da tempo. La mano di Calzona comincia a farsi sentire. In questi giorni il tecnico ha approfondito alcuni aspetti in vista della gara contro la Juve.

Calzona cambia le abitudini del Napoli: insolita mossa in allenamento

L’edizione odierna de Il Mattino ha pubblicato un focus sul lavoro di Calzona in questi giorni di preparazione. Il quotidiano ha ribadito come sia uno che preferisce i fatti alle parole. Citando le colonne del giornale: “Calzona non è uno che passerà alla storia per i suoi discorsi: anche perché ha capito che adesso di parole non c’è bisogno“.

Chiaro segnale del suo pragmatismo è l’ultima mossa in allenamento. In vista della sfida contro la Juventus, ieri in allenamento, Calzona ha tenuto in campo la squadra per circa 45 minuti per provare nuove soluzioni e meccanismi tattici. La squadra deve lavorare tanto per seguirlo, c’è bisogno di impegno e dedizione, da parte di tutti.

Allenamento Napoli: come gli azzurri hanno preparato il big match contro la Juve

Stando a quanto riportati da Il Mattino ieri mattina l’allenamento ha visto protagonisti Anguissa e Lobotka. I due centrocampisti, dapprima messi sotto pressione, si sono allenati a formare un blocco unico con i quattro difensori. Poi, come di consuetudine con Calzona, non ci sarà ritiro. Appuntamento a stamattina, nel noto hotel di Pozzuoli, per prepararsi alla grande sfida.