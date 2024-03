Allarme a Napoli, scosse di terremoto in città: i dettagli

Scatta l’allarme nel capoluogo campano, scosse di terremoto avvertite in quasi tutta Napoli, brutto risveglio in città: tutti i dettagli

Risveglio poco piacevole per gli abitanti della città di Napoli. A poche ore da uno dei match più importanti dell’anno (Napoli-Juventus, ndr) uno spiacevole evento sismico si è rubato la scena. A tremare è ancora la terra dei Campi Flegrei, zona che da sempre attira l’attenzione di ricercatori da tutto il mondo per la forte attività sismica, dovuta al fenomeno del bradisismo. Dopo alcuni mesi di relativa tranquillità nelle ultime ore la terra ha ripreso a tremare, scatenando ovviamente la preoccupazione dei residenti, e non solo.

Questa mattina si è verificata una considerevole scossa di terremoto nell’area flegrea. L’ora di registrazione del sisma è 10.02. L’evento, molto più forte della media delle scosse solitamente attribuite a fenomeni di bradisismo, è stato avvertito chiaramente in gran parte della città. Si è trattato più che altro di di due scosse in successione, a pochissimi secondi di distanza, ma il tracciamento dati dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) ha registrato l’evento come un unico sisma. Si attendono aggiornamenti più precisi nelle prossime ore, dagli enti predisposti, su eventuali danni del terremoto.

Terremoto Napoli, i dati del sisma avvertito questa mattina

Stando a quanto riportato dall’Ingv il sisma di questa mattina ha riportato un magnitudo di 3,4 gradi. L’epicentro è stato registrato a Bagnoli (Dazio), con circa 3 km di profondità. Alcuni residenti sarebbero addirittura scesi in strada, preoccupati dall’entità del terremoto.

Le due scosse, registrate a pochissimi secondi di distanza succedono a quelle della serata di ieri, quando sono state registrate due scosse, alle 22.58 e alle 23.03, entrambe legate al fenomeno del bradisismo, di magnitudo rispettivamente 1,3 e 1,7 gradi. Ieri sera però l’epicentro del sisma è stata la zona vicina alla Solfatara.

Sisma Campi Flegrei, scossa avvertita chiaramente in tutta la città di Napoli

Stando alle ultime testimonianze, la scossa è stata preceduta da un forte boato, tipico dei fenomeni bradisismici dell’area flegrea. Nella mezz’ora successiva all’evento delle 10.02, sono state registrate altre cinque scosse, di entità minore di quella citata in precedenza, presumibilmente note come scosse di assestamento. Il terremoto è stato avvertito nei vicini comuni di Bacoli, Monte di Procida, Quarto e Marano. A Napoli, la scossa più forte è stata avvertita nei quartieri di Bagnoli, Agnano e Fuorigrotta, ma arrivano segnalazioni anche dai quartieri Posillipo, Rione Traiano, Soccavo, Pianura e Vomero.