Nuovo attacco, ancora De Laurentiis nel mirino, le dichiarazioni fanno discutere alla vigilia di Napoli-Juventus: tutti i dettagli

Napoli-Juventus non è una partita come le altre. Specialmente negli ultimi tempi, visto che le due squadre hanno lottato testa a testa per lo scudetto, il match ha un sapore piuttosto particolare. Tra i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie è impossibile non menzionare Gonzalo Higuain. Detentore dell’impressionante record dei 36 gol in un solo campionato, record maturato con la maglia del Napoli, è passato poi alla Juventus l’estate successiva, scatenando ai tempi l’ira dei tifosi azzurri. E quando poi ha incrociato gli azzurri il Pipita è quasi sempre riuscito ad iscrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori.

Negli anni lui, il suo entourage e membri della sua famiglia hanno spiegato le motivazioni dietro al clamoroso trasferimento alla Juventus. Le colpe sono state addossate principalmente al presidente De Laurentiis, più volte attaccato dagli Higuain. Alla vigilia della gara di domenica, nuovo capitolo dello scontro tra Napoli e Juventus, ha parlato il fratello dell’attaccante argentino, Nicolas. Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex manager del Pipita, ora dedicatosi al mondo della musica, non ha esitato a sparare nuovamente a zero nei confronti di De Laurentiis.

Le dichiarazioni di Nicolas Higuain prima di Napoli-Juventus

Prima di tutto però ha parlato della partita. Nicolas Higuain ha risposto nella seguente maniera quando gli viene chiesto se guarderà Napoli-Juve: “Certo, sono due squadre che ci hanno dato tanto. Ho ricordi stupendi, tutto il mondo sa come sono andate le cose“, spiega al quotidiano.

Sullo scudetto del Napoli della passata stagione: “È stata una stagione anomala col Mondiale di mezzo e Inter, Milan e Juve non hanno avuto continuità”, minimizza Higuain. Poi la critica all’operato di De Laurentiis: “Dopo il tricolore l’ambiente ha dovuto fare i conti con una persona che si crede più importante della stessa società: non è possibile che la squadra scudettata cambi tecnico tre volte in una stagione”.

Nicolas Higuain: che attacco a De Laurentiis

Oggi il fratello del Pipita fa il cantante. In Argentina sta riscuotendo anche un discreto successo. Per questo motivo a La Gazzetta dello Sport gli viene chiesto quale canzone voglia dedicare al Napoli. “Ho fatto una canzone (“La vida es un rato”, ndr) che parlaanche degli anni vissuti a Napoli”, questa la risposta di Nicolas. L’ex manager del Pipita non dimentica i tifosi azzurri, ma non perde occasione per punzecchiare nuovamente De Laurentiis: “Ho rispetto per i tifosi, ma non posso dire lo stesso per il presidente che ha fatto mille promesse senza mai mantenerle“, concludendo così l’intervista.