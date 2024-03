Stadio Maradona, addio alla pista d’atletica? L’annuncio di Manfredi spiazza tutti

Il sindaco Manfredi è tornato a parlare del tema stadio, si valuta l’addio alla pista d’atletica? La verità sul nuovo progetto Maradona

Uno dei temi preponderanti in questi giorni è il futuro dello Stadio Diego Armando Maradona. Ad aver fatto sognare i tifosi azzurri sono state dapprima le dichiarazioni del presidente della Commissione consiliare ai Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici del Comune di Napoli Nino Simeone, il quale ha detto, anche con una certa sicurezza, che Napoli sarà tra le cinque città che ospiteranno Euro 2032. Di conseguenza sono attesi lavori di miglioramento importante per l’impianto di Fuorigrotta.

Poi anche il Ministro Abodi, a margine della premiazione di Potenza come città dei giovani 2o24 ha detto: “Credo che ci sia bisogno di farlo diventare un’infrastruttura futuribile“. Ha poi ribadito come Napoli e amministrazione comunale stiano lavorando verso un obiettivo comune: quello di rendere il Maradona un’eccellenza per la città. Tutto ciò necessita ristrutturazioni e progetti a lungo termine, che potrebbero allontanare il Napoli Calcio da “casa”. Si è parlato nelle ultime settimane di un possibile trasferimento a Palermo o a Bari, ad esempio.

Le dichiarazioni di Manfredi sul futuro del Maradona

Allo stesso evento al quale ha partecipato anche il Minsitro dello Sport Abodi, ha parlato anche Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Il primo cittadino partenopeo ha parlato ovviamente del tema stadio e del progetto che il Napoli è in procinto di proporre: “Siamo in attesa della proposta. So che il Napoli ci sta lavorando, appena arriverà la valuteremo anche insieme al ministro rispetto per valutare anche le necessità e le opportunità finanziarie di sostegno. C’è la nostra massima disponibilità per lavorare e realizzare finalmente uno stadio all’altezza della nostra città“.

Maradona senza pista d’atletica? Manfredi non apre alla rivoluzione

Negli anni si è discusso tanto riguardo la possibilità di eliminare la pista d’atletica del Maradona per rendere lo stadio più moderno. Per Manfredi però quest’ipotesi non è facilmente percorribile: “Pista di atletica? Siamo aperti a qualsiasi soluzione. C’è da fare una scelta più complessiva perché chiaramente se togliamo la pista di atletica dal Maradona poi dobbiamo trovare un altro luogo dove realizzarla per sostenere le attività dell’atletica”.

In sostanza, come ribadito anche dallo stesso Abodi l’obiettivo è il seguente: “È importante che il progetto sia sostenibile, realizzabile e compatibile con gli obiettivi dei Campionati Europei del 2032“. Anche perché la massima competizione UEFA rappresenta un’ottima opportunità di crescita per tutta la città.