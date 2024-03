“Come risponde a De Laurentiis?”: Allegri allo scoperto sul “caso” Mondiale, lo ha detto in conferenza

De Laurentiis attacca la Juventus sulla qualificazione al Mondiale per club: interpellato Allegri sulla questione, in conferenza stampa

La vigilia di Napoli-Juventus, match che andrà in scena domani al Maradona, è più infuocata che mai. Le ultime dichiarazioni del presidente De Laurentiis in merito alla qualificazione dei bianconeri al Mondiale per club, hanno aizzato un mare di polemiche. Qualche giorno fa, a Londra, durante il “Business of football summit”, incontro organizzato dal Financial Times il patron azzurro ha ritenuto ingiusto il fatto che la Juventus possa essere ammessa alla nuova competizione UEFA nonostante l’esclusione dalle coppe europee in seguito ad illeciti sportivi.

Subito dopo poi è sbucata fuori l’indiscrezione che De Laurentiis avrebbe addirittura intenzione di mettere in piedi un team di legali ed effettuare un ricorso, qualora ovviamente il Napoli non riuscisse ad ottenere il pass per gli USA sul campo, vincendo due partite in Champions League. In casa Juve la cosa non è stata accolta bene, tuttavia la dirigenza ha deciso di intraprendere la strada dell’indifferenza. Stando a quanto riportato da vari quotidiani questa mattina, la volontà è quella di non intromettersi in una polemica ritenuta sterile, inutile.

Scontro Napoli-Juve per il Mondiale per club: risponde Allegri?

Alla vigilia di Napoli-Juventus è intervenuto nella consueta conferenza stampa di presentazione della partita Massimiliano Allegri. Tra i tanti temi toccati dall’allenatore bianconero anche il battibecco tra la Juventus e il presidente De Laurentiis. il tecnico toscano ha però deciso di non sbottonarsi troppo. Di seguito il passaggio di conferenza stampa in questione:

“Le parole di De Laurentiis? Non commento. Posso solamente dire che noi non sappiamo ancora se ci qualificheremo alla Champions, la seconda cosa è che siamo legati ai risultati di altre squadre”

Un no comment misterioso, che non lascia spazio ad indiscrezioni sullo stato d’animo della squadra dopo le tanto discusse dichiarazioni del presidente del Napoli.

Mondiale per club, di cosa ha bisogno il Napoli per superare la Juventus

A decidere le squadre classificate alla nuovissima competizione FIFA sarà uno speciale ranking basato sulle ultime quattro partecipazioni alla Champions League. L’Inter ha da tempo già strappato il pass per gli States. Napoli e Juve sono invece distanziati da soli cinque punti, il che vuol dire che gli azzurri dovranno ottenere una vittoria nel confronto di ritorno contro il Barcellona, accedendo quindi ai quarti di finale di Champions.

Ai quarti però il Napoli sarebbe obbligato ad ottenere almeno un successo nei due confronti, giungendo a quota 47 e agganciando la Juventus in classifica. Se invece il Napoli dovesse passare ai quarti di finale con pareggio, quindi vincendo ai calci di rigore, il successo non varrebbe 2 punti bensì 1, con gli azzurri che arriverebbero al turno successivo a quota 44, contando anche il punto bonus per il passaggio del turno. A quel punto, per qualificarsi al Mondiale, il Napoli dovrebbe arrivare in semifinale.