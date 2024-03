Napoli-Juventus, Allegri può sorridere: ufficiale il recupero di due titolari

La Juventus ha reso noto l’elenco dei convocati per la gara di Napoli, ottime notizie per Allegri, che recupera due uomini chiave.

L’ora della verità è sempre più vicina. Tra poco più di ventiquattro ore, in un Diego Armando Maradona tutto esaurito, andrà in scena il big match di questa giornata di Serie A tra Napoli e Juventus.

Il tecnico Calzona è voglioso di riconferme, la vittoria di Sassuolo, con ben 6 goal realizzati, contando sul duo Osimhen – Kvaratskhelia in grande spolvero, potrebbe rappresentare lo spartiacque del finale di stagione, ma servirà assolutamente un risultato positivo con i bianconeri, impresa complicata ma certamente nelle corde dei campioni d’Italia.

Allegri, ottime notizie da Vinovo: due bianconeri recuperano, saranno della gara

Non arriva al meglio a tale appuntamento la Juventus, che nell’ultimo turno di campionato ha perso due titolarissimi della zona nevralgica, ossia Adrien Rabiot e Weston Mckennie, due pupilli di Massimiliano Allegri, che dovrà fare di necessità virtù.

In settimana, inoltre, un fortuito scontro in allenamento tra Alex Sandro e Federico Chiesa aveva messo in dubbio anche l’esterno offensivo, campione d’Europa con l’Italia nel 2021. A quanto pare, però, il figlio d’arte di papà Enrico è riuscito a recuperare.

La Juventus, attraverso i propri profili ufficiali, ha reso noto la lista dei convocati per la gara del Maradona, una lista in cui Federico Chiesa è presente. Un’ottima notizia, che è stata accompagnata da un altro graditissimo rientro, quello di capitan Danilo.

Il brasiliano, in forte dubbio per la partita di Napoli ha infatti pienamente recuperato e permetterà ad Allegri di poter contare su una alternativa in più anche in zona mediana. La doppia assenza di Mckennie e Rabiot, costringerà l’allenatore livornese ad inventarsi qualcosa e la capacità dell’ex calciatore del Manchester City di disimpegnarsi in più ruoli, potrebbe risultare fondamentale.

Ad oggi, la possibilità di vedere Danilo a centrocampo, piuttosto che Cambiaso, altro calciatore che Allegri avrebbe potuto adattare nel mezzo, appare più probabile. Di seguito, la squad list ufficiale della Juventus per domani sera: Szczesny, Pinsoglio, Daffara, Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Djalo, Locatelli, Kostic, Miretti, Weah, Alcaraz, Nicolussi Caviglia, Nonge, Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling Junior.