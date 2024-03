Napoli-Juve, rebus in difesa e a centrocampo per Calzona: le probabili

Probabili Napoli-Juventus, vari dubbi di formazione: ballottaggi a centrocampo e in difesa, tutte le possibili scelte di Calzona

Domenica sera al Maradona andrà in scena Napoli-Juventus. Si tratta con ogni probabilità di una delle gare più attese dell’anno, nonostante le due squadre siano abbastanza lontane in classifica. La Juventus occupa ora la seconda posizione in classifica. Alle spalle dei bianconeri c’è il Milan, che ieri grazie alla vittoria contro la Lazio si è portato ad un solo punto di distanza. I ragazzi di Massimiliano Allegri hanno ritrovato la vittoria, la scorsa giornata, in casa contro il Frosinone, uscendo da un periodo piuttosto negativo.

Il Napoli invece è reduce dal recupero della ventunesima giornata. Gli azzurri allenati da Calzona hanno sfoderato forse la miglior prestazione stagionale, portando a casa uno straordinario 1-6, che a prescindere dal valore dell’avversario dà morale per affrontare con maggiore serenità il prosieguo di stagione. I dettami tattici dell’attuale CT della Slovacchia sono ben chiari: il Napoli deve tenere il pallone tra i piedi e comandare il gioco. E ovviamente anche contro la Juventus l’obiettivo sarà questo, ma come ben noto la squadra di Massimiliano Allegri fa della solidità difensiva la sua arma più importante e potrebbero esser favoriti qualora la gara si giocasse sul piano fisico.

Napoli-Juventus, Calzona ha da risolvere alcuni dubbi di formazione

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino Calzona non recupererà Ngonge, che praticamente è out dal primo giorno di insediamento del nuovo allenatore azzurro. All’attaccante ex Verona si aggiunge però un altro infortunio. Calzona infatti non potrà contare su Cajuste, anche lui fermo ai box per infortunio.

In difesa c’è l’oramai consueto ballottaggio Mario Rui-Olivera. L’uruguaiano parte leggermente in vantaggio, favorito dalle doti fisiche che lo contraddistinguono. Sull’out mancino ci sarà da duellare con Cambiaso, fonte di gioco importante dell’undici bianconero, fondamentali i suoi cross per gli attaccanti. Quindi il fisico di Olivera potrebbe far comodo.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni: pochi dubbi dal centrocampo in sù

Il quotidiano riporta inoltre che Zielinski scalpita per una maglia da titolare. Regge ancora il ballottaggio con Traoré, che ha fatto molto bene a Reggio Emilia. In attacco non dovrebbero esserci sorprese. Eventualmente l’unica differenza rispetto al Sassuolo può essere l’inserimento di Raspadori al posto di Politano.

Di seguito la probabile formazione completa degli azzurri: