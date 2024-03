Ipotesi ricorso Napoli contro la Juve: svelata la reazione del club bianconero

Mondiale per club, De Laurentiis starebbe pensando di presentare ricorso alla FIFA contro la Juve: la reazione della società bianconera

Hanno fatto tanto discutere le dichiarazioni di De Laurentiis al Financial Times, a margine del “Business of football summit”. Il presidente ha toccato i temi più svariati, soffermandosi tra le altre cose anche sul prossimo Mondiale per club. La nuova competizione FIFA per introiti e prestigio rappresenta un’occasione d’oro per i club. Sicuramente però, come ribadito anche dallo stesso presidente, c’è il rischio di intasare i calendari, già fin troppo fitti. Ciò nonostante il Napoli vuole approdare negli Stati Uniti d’America, sede della prima edizione nel 2025.

Tra il Napoli e la qualificazione al Mondiale per club c’è di mezzo la Juventus. I bianconeri, nonostante l’estromissione a partecipare alle coppe europee per quest’anno, sono avanti nel ranking. Agli azzurri servirà innanzitutto passare ai quarti di finale. In generale però, da qui in avanti, servirebbe vincere due partite o la qualificazione alla semifinale. La questione però non è scesa giù al presidente De Laurentiis, che ha detto: “Se la Juventus è stata punita dall’UEFA con l’eliminazione dalle coppe europee, non dovrebbe nemmeno essere ammessa“, portando quindi avanti la candidatura del suo Napoli come prossima italiana qualificata, dopo l’Inter. Ed è per questo motivo che De Laurentiis sta pensando addirittura ad un ricorso alla FIFA.

Ipotesi ricorso, la reazione della Juventus alle accuse di De Laurentiis

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport rende noto che alla Continassa è stata presa una posizione ben chiara in merito alle ultime dichiarazioni di De Laurentiis. La parola chiave è indifferenza. Non c’è voglia di immischiarsi in una polemica ritenuta sterile e inutile.

“Più che fastidio c’è assoluta indifferenza sulla questione sollevata da De Laurentiis”, questa la sottolineatura del quotidiano. Il Napoli ha deciso di mettere le mani avanti. Nel caso in cui le cose contro il Barcellona non dovessero andare per il meglio, e quindi non centrare la qualificazione al Mondiale, è possibile uno scontro legale con la Juventus.

Napoli-Juventus, sfida su più fronti: domenica match fondamentale al Maradona

Non c’è solo l’ipotesi scontro legale a legare i destini di Napoli e Juventus. Le due squadre infatti saranno protagoniste del prossimo match di campionato. I bianconeri secondi in classifica saranno ospiti al Maradona, e affronteranno un Napoli reduce dall’ 1 a 6 di Reggio Emilia. Probabile che il match sarà anche la giusta occasione per discutere di altre questioni, come appunto quella del possibile ricorso per la partecipazione al Mondiale per club.