De Laurentiis contro la Juve, il giornalista accusa: “Ora c’è un rischio enorme per il Napoli”

Napoli-Juventus, avvertimento sui social da non credere da parte del giornalista: De Laurentiis avvisato, gli azzurri rischiano grosso



Grande appuntamento per il nuovo Napoli di Calzona. Gli azzurri hanno vinto e convinto a Reggio Emilia, conquistando un largo successo per 1-6 contro il Sassuolo. Il prossimo test però è davvero probante. Al Maradona arriverà, domenica sera, la Juventus di Massimiliano Allegri, seconda in classifica. Una gara che dirà tanto sulle ambizioni Champions del Napoli e certamente darà qualche indicazione in più sulla bontà (o meno) del lavoro di mister Calzona sulla panchina dei campioni d’Italia in carica.

Non una gara come le altre, si sa. I trascorsi tra Napoli e Juventus hanno inasprito una rivalità già di per sé molto forte. Con Sarri azzurri e bianconeri hanno battagliato per lo scudetto, tante le sfide epiche che hanno segnato le rispettive stagioni. Quest’anno il premio in palio non è lo scudetto, ma la qualificazione alla Champions. Ieri il Milan ha raggiunto quota 56 punti, vincendo contro la Lazio e scatenando un mare di polemiche. Lotito si è infuriato nel post partita, attaccando duramente la classe arbitrale.

Polemiche Lazio-Milan, Ziliani avvisa De Laurentiis: il Napoli rischia

Negli scorsi giorni il presidente della Lazio aveva anche sparato a zero sulla FIGC. “Gravina e la sua Federcalcio si sentono blindati dal loro Statuto. Noi vogliamo che la Lega di A si trasformi in qualcosa di diverso. La Lega Serie A deve essere la nuova Premier League”, questo aveva detto a margine dei festeggiamenti del presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio Guido D’Ubaldo.

Il noto giornalista Paolo Ziliani ha ripreso il discorso del presidente della Lazio, citandolo in un tweet sul suo profilo social. Secondo il giornalista infatti le dichiarazioni di Lotito hanno scatenato la Lega, che ha quindi “annientato” la sua Lazio sul campo, contro il Milan. Poi un’insinuazione su Napoli-Juventus: “Se tanto mi dà tanto: dopo le cose dette da De Laurentiis a Londra sulla Juventus, domenica sera per Napoli-Juve serviranno i Caschi Blu dell’ONU“, questo l’avviso del giornalista a De Laurentiis.

Ziliani, tweet polemico su Napoli-Juventus: ira del tifo juventino

Nella sezione commenti del tweet non sono mancati commenti polemici da parte dei tifosi bianconeri. La speranza è ovviamente quella che vinca la squadra più forte sul campo, senza alcun condizionamento esterno, di qualsiasi genere e che alla fine della gara non si parli di nient’altro che di calcio.