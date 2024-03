ULTIM’ORA Napoli-Juventus, Allegri recupera due titolari: le ultime

Ultim’ora dalla Continassa: arrivano nuovi importanti aggiornamenti legati alla situazione infortuni in casa Juve.

Napoli-Juve è alle porte e numerosi aggiornamenti arrivano dalla Continassa in vista del match, delicatissimo in chiave Champions per i ragazzi di Calzona. Gli azzurri saranno impegnati domenica sera, ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona, contro una ritrovata Juventus che ha il desiderio di consolidare la posizione europea dopo la delusione dell’ultima stagione.

Intanto, nelle ultime ore, Massimiliano Allegri è riuscito a ritrovare il sorriso dopo alcune settimane in cui i bianconeri hanno fatto davvero molta fatica a raccimolare punti tanto da arrendersi alla travolgente Inter che domina il campionato e che ha ormai staccato la Vecchia Signora di 12 punti.

Allegri può sorridere, novità in vista del Napoli

Dopo lo spavento di due giorni fa riguardo alle condizioni di Chiesa, uscito dalla seduta d’allenamento in anticipo, conseguentemente ad un duro scontro di gioco con Alex Sandro, Allegri può finalmente esultare. La vittoria contro il Frosinone, allo scadere, ha ridato morale e quest’ultimi aggiornamenti alzano di tantissimo la motivazione in casa Juve.

Federico Chiesa ed il capitano Danilo sono tornati ad allenarsi in gruppo: notizie di un certo livello che mettono in guardia il Napoli, fresco della tonda vittoria contro il Sassuolo. Nella giornata di domani ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, successivamente l’allenamento pomeridiano e poi si partirà verso il capoluogo campano.