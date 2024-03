Tegola Napoli, Ngonge e Cajuste saltano la Juve: quando torneranno in campo

Ci sono aggiornamenti dal reparto infermeria di Castel Volturno che riguardano i due giocatori del Napoli infortunati già da qualche partita.

Il Napoli ha acquistato più certezze dopo Reggio Emilia, questo è un dato di fatto. Una partita in cui la mente sembra aver riportato indietro i ricordi della squadra stellare comandata da Luciano Spalletti. Durante la stagione passava, ogni cosa sembrava funzionare correttamente: schemi offensivi, difensivi. Era stata quella la formula che poi, dopo 33 anni, ha riportato in città lo scudetto. Tracce di quel Napoli sono state riviste nel match di recupero della 21^ giornata contro il Sassuolo.

In quella circostanza bisognava vincere obbligatoriamente in modo da poter poi ripartire e rincorrere un piazzamento alla prossima Champions League. Troppo compromessa la classifica del Napoli per qualsiasi obiettivo? Sono tanti i tifosi a pensarla in questo modo. Gli azzurri occupano il nono posto ma, con la sconfitta dell’Atalanta a Milano, al quarto posto adesso c’è il Bologna, lontano otto punti. Con l’Italia prima nel ranking Uefa, in caso di risultati positivi delle squadre di Serie A nelle competizioni europee, anche il quinto posto sarebbe utile per la Champions. Attualmente è occupato dai bergamaschi che sono lontani di 6 punti.

Quando rientrano gli infortunati

La positività per il Napoli durante questo periodo è stata quella di recuperare gran parte dei giocatori dall’infermeria. Tutti i difensori sono disponibili e Victor Osimhen, in grande rispolvero, è ritornato a pieno regime dalla Coppa d’Africa. Ancora infortunati però restano Jens Cajuste e Cyril Ngonge. Secondo quanto è possibile leggere consultando la stampa sportiva odierna, sia il centrocampista svedese che l’attaccante belga salteranno la gara contro la Juventus. Gli azzurri si stanno preparando a Castel Volturno in vista del delicato match contro i bianconeri.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Cajuste è infortunato dopo aver riportato una distrazione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni. Per il Corriere dello Sport invece Cyril Ngonge proverà a rientrare nel prossimo turno di campionato contro il Torino. Per l’attaccante belga, out dalla sfida contro il Barcellona, c’è prima stato uno stop dovuto ad un trauma al ginocchio e poi si è fermato per un problema muscolare. Ieri ha lavorato a Castel Volturno con una seduta di allenamento personalizzata.