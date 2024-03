Simeone, niente da fare per l’attaccante del Napoli: adesso è ufficiale

Non arrivano news confortanti per l’attaccante argentino del Napoli Giovanni Simeone: in serata è arrivato l’annuncio ufficiale

Dalla trasferta di Reggio Emilia il Napoli ne esce consapevole di aver ritrovato il suo bomber. Victor Osimhen pare ritornato alla forma di qualche mese fa ed ha ripreso a far tremare le difese avversarie. Sono cinque le reti nelle ultime tre gare, contando anche la gara di Champions League contro il Barcellona. Chissà che quindi con Calzona non vi sia un deciso cambio di rotta per il prosieguo della stagione. Il definitivo rientro del bomber nigeriano potrebbe però serrare le porte dell’attacco azzurro al Cholito Simeone.

Mazzarri ha puntato tanto su di lui, preferendolo molto spesso a Raspadori, non avendo a disposizione Osimhen causa Coppa d’Africa. Calzona invece ha trovato una nuova soluzione tattica per Raspadori, che contro Cagliari e Sassuolo è stato schierato esterno a destra, come alternativa a Politano. Simeone ha giocato con Calzona un totale di 36 minuti, subentrando ad Osimhen in tutte e tre le prime gare da allenatore dell’attuale CT della Slovacchia. Tutto sommato una stagione, fin qui, opaca per Simeone. Un solo gol in venti presenze, dato che pesa anche sulle convocazioni del CT dell’Argentina Scaloni.

Le convocazioni dell’Argentina: Scaloni fa fuori Simeone

Il CT campione del mondo ha diramato la lista dei convocati per affrontare le prossime sfide contro Costa Rica ed El Salvador. Le amichevoli si giocheranno rispettivamente il il 22 e il 26 marzo. Tra i nomi spicca l’assenza dell’attaccante del Napoli Giovanni Simeone.

L’ultima presenza del Cholito in Nazionale risale al 19 giugno 2023, nell’amichevole che ha visto l’Argentina affrontare l’Indonesia. Chiaro segno che l’attaccante ex Verona non rientra per nulla nelle priorità del CT Scaloni è anche l’esclusione dal Mondiale, poi vinto, dall’Albiceleste.

Argentina, le scelte del CT Scaloni in vista delle prossime amichevoli

Tanta Serie A tra i convocati dell’Argentina campione del mondo in carica. In difesa c’è Nehuen Perez dell’Udinese, obiettivo di mercato invernale del Napoli. A centrocampo spiccano le presenze di Paredes (Roma) e il giovanissimo Valentin Carboni (Monza). In attacco, come detto in precedenza non c’è Simeone, ma ci sono Dybala, Lautaro Martinez e Nico Gonzalez. Di seguito l’elenco completo: