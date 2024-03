Napoli-Juventus, De Laurentiis fa le cose in grande: ospite d’eccezione al Maradona

Napoli-Juventus, un’ospite d’eccezione si esibirà prima del tanto atteso match al Maradona: l’annuncio del club fa impazzire i tifosi

Domenica sera andrà in scena quello che è uno degli scontri più attesi del campionato. Napoli-Juventus non è una gara come le altre. Allo Stadio Diego Armando Maradona è atteso un (quasi) sold out, segno che nonostante le difficoltà della squadra il supporto dei tifosi difficilmente manca. Gli azzurri arrivano al tanto atteso match nella maniera migliore possibile, dopo una larghissima vittoria, 1-6, contro il Sassuolo in trasferta. Gara che ha visto, con le dovute accortenze visto l’avversario non proprio irreprensibile, gli azzurri tornare a giocare un bel calcio, ritrovando le combinazioni offensive perse da tempo.

La Juventus invece è tornata alla vittoria, dopo un periodo non troppo soddisfacente, contro il Frosinone. A decidere la gara una rete, negli ultimissimi scampoli di partita, di Rugani. Non un match semplice per i ragazzi di Calzona, che però potranno puntare sul supporto del Maradona. Poco prima del match inoltre, i tifosi presenti potranno usufruire di una grande sorpresa annunciata dalla società questo pomeriggio. Durante il pre partita infatti sarà protagonista dell’oramai consueto dj set, Deborah De Luca, nota artista partenopea, figura di spicco della musica elettronica nel mondo.

Napoli-Juventus, Deborah De Luca al Maradona: l’annuncio del club

Tra le più celebri esponenti mondiali del genere techno, suonerà per i presenti al Maradona prima dell’inizio di Napoli-Juventus. Il club partenopeo ha annunciato l’evento con uno speciale post sui profili social. Un video, con sottofondo musicale techno, nel quale appare una maglia del Napoli a nome “DE LUCA”, che viene sollevata da un elicottero. Il numero? Ovviamente il 10.

Numero che ben rappresenta lo status di fuoriclasse del genere techno. Per dare un’idea della caratura dell’artista in questione basti pensare al fatto che Deborah De Luca conta ben 2,7 milioni di follower sul suo profilo Instagram. Il Maradona è l’ennesimo riconoscimento per un’artista che continua a portare alto il nome di Napoli nel mondo.

Deborah De Luca al Maradona: la storia dell’artista napoletana

Nata all’ombra delle vele di Scampia, si è trasferita poi al nord Italia per svolgere le scuole dell’obbligo. Torna presto però a vivere nella sua città natale, che porta Deborah ad approfondire la sua conoscenza verso generi e tendenze nuove. Negli anni si è poi affermata come dj internazionale. Ha suonato dovunque in giro per il mondo, al fianco di leggende della musica elettronica. Note sono le sue collaborazioni con Franco Ricciardi, con il quale ha pubblicato i remix di “Prumesse”, “Treno” e “Madama Blu“. Un must del genere anche il suo remix di “Children“, noto brano di Robert Miles.