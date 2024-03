Napoli-Juventus, curve unite per un figlio di Napoli: nuovo inno da domenica al Maradona

Napoli-Juventus, il tifo organizzato partenopeo ha in mente una bella iniziativa per ricordare un tifoso azzurro: accadrà domenica al Maradona

Domenica andrà in scena uno dei match più attesi della stagione, Napoli-Juventus. Al Maradona arriveranno i bianconeri, secondi in classifica. Gli azzurri invece sono reduci da un larghissimo 1-6 ottenuto in trasferta contro il Sassuolo. A Reggio Emilia i ragazzi di mister Calzona hanno potuto contare sul supporto degli oltre 5mila tifosi azzurri che hanno riempito le gradinate del Mapei Stadium, nonostante pioggia, turno infrasettimanale e tutti i problemi logistici che ne conseguono. Come di consueto durante questa stagione il supporto dei tifosi, a prescindere dai risultati della squadra, non sta mancando.

Durante la gara contro il Sassuolo i tifosi partenopei ivi presenti ci hanno tenuto a ricordare un giovane tifoso azzurro, purtroppo scomparso troppo presto. Si tratta di Cristian Vollaro. Lui stesso si definiva uno degli ultimi posteggiatori della storia di Napoli. Grazie alla sua voce e alla sua chitarra ha incantato per anni turisti e napoletani passati per il suggestivo centro storico del capoluogo campano. Il giovane cantante è morto, qualche giorno fa, all’età di 45 anni. Le curve azzurre, durante Sassuolo-Napoli, hanno ricordato Vollaro con uno striscione che recita: “La tua voce per sempre tra le nostre mura. Ciao Cristian”.

Cristian Vollero, le curve del Maradona lo ricorderanno durante Napoli-Juventus

Non solo lo striscione a Reggio Emilia, il tifo partenopeo ha in programma anche un altro omaggio per Vollaro. Infatti, domenica sera sarà intonato dalle curve del Napoli, entrambe, e trasmesso dalle casse dello Stadio Diego Armando Maradona, un nuovo coro, scritto proprio dal cantante deceduto.

Il comunicato congiunto Curva A e Curva B esorta tutti i presenti ad imparare il nuovo coro:

“TU CHE VIVI DI STADIO ASCOLTA

QUESTO CANTO D’AMORE

QUESTO INNO E’ STATO VISSUTO, RACCONTATO E SCRITTO DA UN FIGLIO DI NAPOLI… IL SUO NOME E’ CRISTIAN VOLLARO.

QUESTO CORO PER NOI ULTRAS

RAPPRESENTA ESSENZA, APPARTENENZA E STORICITA’

DELL’AMATA MAGLIA.

IMPARALO !”

Il coro scritto da Cristian Vollaro diventerà un must della curva partenopea a partire da domenica. “DA DOMENICA E PER SEMPRE LO CANTEREMO IN GRADINATA. CANTALA INSIEME A NOI IN QUALSIASI SETTORE TU SIA“, scrivono le due curve nel comunicato.

Il nuovo coro del Napoli nel ricordo di Cristian Vollaro

Di seguito le parole del nuovo canto del tifo partenopeo. Tanti i riferimenti alla storia del Napoli, come il 1 agosto (data di fondazione del club), e riferimenti alla storia della città in generale.