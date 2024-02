Napoli-Juventus, Allegri prepara una sorpresa per Calzona: le ultime

Cresce l’attesa per Napoli – Juventus, Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, dovrà inventarsi qualcosa vista l’emergenza d’uomini.

La vittoria del Mapei Stadium ha rinvigorito e non poco Napoli ed i suoi tifosi. Il 6 a 1 rifilato al Sassuolo in trasferta, con tanto di tripletta di Osimhen e doppietta di Kvaratskhelia, ha rilanciato le ambizioni del club, che ora vede distante solamente sei punti la Champions League.

La mano del nei tecnico Calzona inizia a vedersi sempre più: un Napoli che ha difeso “in avanti”, pressando alto dal primo al novantesimo minuto, giocate sotto l’aspetto tecnico e tattico che non si vedevano dai tempi di Luciano Spalletti.

Allegri studia il piano anti – Napoli: le idee del tecnico

Secondo quanto riportato da SKY Sport, la situazione in casa Juventus non sarebbe delle migliori. Nell’ultimo periodo i risultati in quel di Torino sono scarseggiati e nonostante la vittoria in extremis contro il Frosinone, alcuni infortunio preoccupano non poco Massimiliano Allegri.

Nell’ultima uscita casalinga, infatti, due perni della zona nevralgica, Adrien Rabiot e Weston Mckennie, si sono infortunati, un doppio stop non indifferente, che obbligherà due dei titolarissimi del tecnico livornese a saltare il big match in programma domenica sera al Diego Armando Maradona di Napoli.

Infortuni a cui si è aggiunto quello di Chiesa, vittima di una botta in allenamento, oltre che quello di capitan Danilo, in dubbio per il prossimo atteso match. Una assenza, quella del brasiliano, che potrebbe pesare doppiamente nell’economia delle scelte di Allegri, in preda ad una emergenza totale a centrocampo.

L’ex difensore di Real Madrid e Manchester City, infatti, si è più volte disimpegnato nel ruolo di mediano e il tecnico dei bianconeri aveva accarezzato l’idea di proporlo in tale posizione a Napoli. Ad oggi, però, le possibilità di vederlo tra i convocati, o quanto meno dal primo minuto, appare poco probabile.

Per questa motivazione, il tecnico della “Vecchia signora”, sarà costretto a fare di necessità virtù. Con ogni probabilità si affiderà a Miretti e Alcaraz nel mezzo, oltre ad un nome a sorpresa: quello di Cambiaso, autore dell’assist per Gatti all’andata. L’ex terzino e fluidificante del Genoa potrebbe essere infatti proposto nel ruolo di mezz’ala, una posizione inedita per il calciatore italiano, ma che potrebbe rivelarsi definitiva nel caso in cui le assenze sopracitate venissero confermate. Nella giornata di domani, se ne saprà sicuramente qualcosa in più, attese news da Vinovo.