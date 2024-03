Lazio-Milan, i rossoneri sbancano l’Olimpico: come cambia la classifica in ottica Champions

Lazio-Milan, vittoria dei rossoneri contro la squadra di Maurizio Sarri, zona Champions infuocata: la nuova classifica di Serie A

L’anticipo della ventisettesima giornata ha visto la Lazio di Sarri ospitare allo Stadio Olimpico di Roma il Milan di Pioli. Una gara nervosa, fisica, piena di interruzioni. Non a caso l’arbitro Di Bello ha dovuto estrarre ben tre cartellini rossi, inducendo quindi la Lazio a concludere il match in otto. A farne le spese Pellegrini prima, poi, nei minuti di recupero, Marusic e Guendouzi. Oltre questo poi sono stati estratti ben nove cartellini gialli. Alla fine l’incontro l’ha vinto il Milan, che nei minuti finali è passato in vantaggio grazie alla rete di Okafor.

Una vittoria molto importante per il Milan, che consolida la terza posizione, portandosi a meno uno dalla Juventus seconda. Domenica i bianconeri saranno ospiti del Napoli al Maradona. Terza posizione che ovviamente vale la qualificazione alla prossima Champions League. Oltre alle prime quattro, come di consueto, questa stagione l’Italia potrebbe portare ben cinque club al via della prossima Champions. Tutto dipende dal ranking UEFA, e quindi dal rendimento delle italiane in Europa questa stagione, che assegnerà due spot extra alle due nazioni con il coefficiente più alto. Al momento la Serie A occupa la prima posizione.

Il Milan vince ed inguaia la Lazio: lotta Champions infuocata

Dal canto suo la Lazio conferma un momento poco felice. Ora la Champions è molto lontana. I biancocelesti occupano l’ottava posizione, a quota 40 punti, alle spalle della Fiorentina. Posizione che, al momento, non varrebbe la qualificazione ad alcuna coppa europea.

La Lazio è inoltre a pari punti con il Napoli. La quarta posizione, ora occupata dalla sorpresa Bologna, dista otto punti. Una distanza che appare quasi incolmabile, sopratutto dando uno sguardo al rendimento recente di Napoli e Lazio, le due squadre che la scorsa stagione hanno occupato la prima e la seconda posizione finale.

Quinta posizione determinante in ottica Champions: il Napoli ci spera

Lo spot extra per il ranking potrebbe ovviamente aumentare le chances di qualificazione per squadre in difficoltà come Napoli e Lazio. C’è però da battere la concorrenza di Atalanta, Roma, che con De Rossi sta attraversando un periodo molto positivo, e Fiorentina. Mancano ancora undici giornate, il campionato è lungo e gli scenari possibili sono molteplici. Calzona, neo allenatore dei partenopei, è chiamato ad una vera e propria impresa, ma fin quando la matematica lo permette il Napoli è obbligato a crederci. La Champions è l’obiettivo predisposto ad inizio stagione dalla società e raggiungerlo dopo una stagione così complicata può essere un vero successo.