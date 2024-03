Di Lorenzo, futuro al Napoli in pericolo? L’agente svela: “Solo in un caso”

Mario Giuffredi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla situazione contrattuale di Giovanni Di Lorenzo.

Giovanni Di Lorenzo è stato uno tra gli uomini simbolo dello scudetto azzurro della stagione scorsa. Il suo carisma abbinato ad una serietà e professionalità insindacabili, lo rendono tra gli atleti più influenti e richiesti d’Europa. Un giocatore dalle immense qualità che si è caricato, da capitano, la squadra sulle spalle e nei momenti felici e nei momenti di difficoltà come questi che tuttora vive il Napoli.

Campione d’Europa nel 2021 con l’Italia, rimarrà un punto fermo della difesa della Nazionale al prossimo campionato europeo in Germania a dimostrazione di quanto sia cresciuto negli ultimi anni. Lui, più di tutti, è il vero cuore pulsante della macchina azzurra ed è entrato di diritto tra i calciatori più rappresentativi della storia calcistica partenopea.

La sua volontà, secondo quanto affermato dal proprio agente, sarebbe quella di legarsi a vita al capoluogo campano che lo ha reso grande e che gli ha permesso di togliersi più di qualche soddisfazione anche nella passata Champions League con gol decisivi come quello siglato a Francoforte, nella sfida valevole per gli ottavi di finale della massima competizione europea.

Di Lorenzo lontano da Napoli? Parla l’agente del calciatore

Dovesse dipendere soltanto da Di Lorenzo, la sua decisione sarebbe quella di continuare e chiudere, da protagonista, la sua carriera sotto l’ombra del Vesuvio ma spesso e volentieri la scelta di un calciatore non è dettata soltanto dalla voglia di provare nuove esperienze ma può essere influenzata anche da fattori esterni, spesso interni alla società, che potrebbero allontanarlo da Napoli.

In merito a ciò, Mario Giuffredi ha dichiarato: “Tutti gli anni arrivano grandi squadre per chiedere al Napoli una sua cessione. Soltanto una scelta diversa da parte di De Laurentiis potrebbe aprire ad una cessione“. Il contratto di Di Lorenzo scadrà nel 2028 ed il suo procuratore ha assicurato che il calciatore ha già precisato di voler rimanere a Napoli per provare a strappare altri traguardi.

Al Napoli dal 2019, nonostante il cambio di diversi allenatori, è sempre stato valutato come una pedina fondamentale tra i principali esponenti della squadra azzurra. Finora ha disputato ben 219 gare impreziosite da 15 gol e 35 assist: numeri da capogiro che certificano la necessità e l’importanza di un profilo del genere e all’interno dello spogliatoio e in campo.