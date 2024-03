Calzona resta al Napoli? Spunta una richiesta improvvisa: i dettagli

Calzona potrebbe seriamente rimanere al Napoli: spunta una possibilità, De Laurentiis valuta il suo operato.

Francesco Calzona è il presente partenopeo: ad oggi, a lui si chiede di esaudire il desiderio di andare in Champions League. Un’ultima spiaggia su cui De Laurentiis ha voluto riparare il suo Napoli da una tempesta che ha travolto i campioni d’Italia in carica e con Rudi Garcia e con Walter Mazzarri.

Calzona in 3 partite, sulla panchina azzurra, ha ottenuto 4 punti in campionato ed un buon pareggio contro il Barcellona. I risultati stanno arrivando ma ciò che viene richiesta a gran voce è la credibilità che questo Napoli deve riacquistare. Domenica sera, ore 20.45, si presenterà la Juventus, pronta a riaffermarsi tra le principali potenze italiane dopo anni abbastanza difficili: sarà, perciò, la prima vera e propria prova generale per il nuovo Napoli targato Calzona.

Un risultato convincente potrebbe dare fiducia e continuità ai beniamini dei tifosi azzurri, due caratteristiche che sono profondamente mancate in questo periodo. Approfittando della pesante sconfitta dell’Atalanta contro l’Inter e sperare in qualche passo falso del Bologna, il tecnico potrebbe costruire una nuova strada per aggiudicarsi il quarto posto e la conseguente qualificazione in Champions League.

Calzona può rimanere: spunta un’ipotesi

Secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, in caso di chiusura di stagione in maniera positiva, l’attuale CT della Slovacchia potrebbe rinunciare all’incarico per sposare a pieno la causa azzurra. De Laurentiis, intanto, monitora la situazione che, in caso di qualificazione in Champions League, potrebbe davvero decollare a favore dell’ex vice di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti.

Dovesse fare un grande Europeo con la Slovacchia, è palese che verrebbe messo alla condizione di una vera e propria scelta: continuare ad allenare una Nazionale o valutare un’eventuale offerta di De Laurentiis. Per la prossima stagione la Federazione Slovacca ha già mostrato la volontà di trattenere Calzona come CT a tempo pieno. Tutto si evolverà nelle prossime settimane quando si definirà la posizione degli azzurri in campionato ed in Champions League: il 12 marzo, infatti, ci sarà la trasferta di Barcellona.

Contro i blaugrana, sarà una sfida significativa che metterà in ballo la qualificazione al prossimo Mondiale per club in cui il Napoli è in ballottaggio con la Juventus di Massimiliano Allegri per un posto in una competizione che vedrà protagoniste le migliori squadre del mondo. Anche in caso del solo raggiungimenti di questo obiettivo, non è detto che De Laurentiis faccia finta di niente