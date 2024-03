Calzona ha trovato la cura: le due mosse che hanno ridato certezze al Napoli

La roboante vittoria contro il Sassuolo, ha ridato nuove forze al Napoli, anche e soprattutto grazie all’immediato apporto di mister Calzona.

La vittoria è forse la miglior medicina nello sport e anche il Napoli non fa eccezione. Già, perché il successo per 1-6 sul campo del Sassuolo ha improvvisamente riacceso l’entusiasmo attorno alla squadra azzurra. Serviva una prestazione convincente, che desse vibrazioni di vecchio Napoli, per scuotere l’ambiente. E così è stato a Reggio Emilia.

Grande merito dell’elettroshock a cui sono stati sottoposti i campioni d’Italia va dato al nuovo allenatore della squadra partenopea, Francesco Calzona. L’edizione odierna del Corriere dello Sport, sottolinea come il mister abbia riportato serenità all’interno dello spogliatoio del Napoli grazie a due semplici mosse.

Convinzione nei propri mezzi e chiarezza tattica: così Calzona ha ridato certezze al Napoli

Ecco quanto evidenziato:

Calzona ha taciuto, non ha imposto ‘verbi’, non ha introdotto dogmi, si è appropriato del Napoli evitando di far la voce grossa, come pure qualcuno invocava: e al posto del dialogo, ha lasciato che i calciatori si facessero trascinare dalle proprie coscienze. “Voi siete forti e lo sapete“. Poi, sguardi complici, confessioni mai avvolte nella ‘sacralità’ di un rito: passeggiando tra i fili d’erba si può sempre scorgere un quadrifoglio e Calzona ha investito su se stesso tacendo. “Perché mi sembrava inappropriato riempirli di altre nozioni. E poi qua c’è la cultura del bel gioco“. 4-3-3, chiaro, possibilmente con la riaggressione alta, una specie di gegen pressing in salsa partenopea, squadra ‘ordinata’ nella semplicità delle distanze, ampiezze per arrivare a Politano e a Kvara, un pizzico di sana incoscienza e possesso. E comunque, indicazioni limpidi, come le frasi per chiarire che il calcio dei giocatori e non può essere indirizzato da ragionamenti di pancia.

Insomma, le mosse corrette di Calzona sono state quelle di dare responsabilità e convinzione alla squadra, facenodogli ricordare quanto i calciatori che la compongono siano forti. E poi i concetti chiari di un modo di giocare che i campioni d’Italia conoscono a memoria, ma che – a furia di modifiche – si erano un po’ smarriti.

Ora il vero banco di prova arriverà domenica quando al Maradona arriverà la Juventus di Max Allegri. I bianconeri nelle ultime settimane hanno mollato la presa sulla testa del campionato, com’era ampiamente pronosticabile, regalando di fatto lo scudetto all’Inter di Simone Inzaghi. Ciò non toglie che La Vecchia Signora sia una formazione in disarmo. Anzi, tutt’altro. E il successo in pieno recupero contro il Frosinone nell’ultimo match di campionato lo dimostra. Contro la Juventus, oltre che ad essere la solita sfida sentitissima dalla tifoseria, il Napoli potrebbe cogliere l’occasione per iniziare – stavolta davvero – la propria scalata verso il recupero alla zona Champions League.