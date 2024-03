Addio ufficiale, c’è l’annuncio su Twitter: la notizia scuote Osimhen

Ufficiale l’addio, è arrivato l’annuncio nel pomeriggio con un comunicato ufficiale: c’entra Osimhen. Tutti i dettagli della vicenda

Il Napoli è tornato alla vittoria, nel segno di Victor Osimhen. Nelle ultime tre gare la costante è stato proprio il bomber nigeriano. Nonostante la carenza di forma post Coppa d’Africa l’attaccante azzurro è tornato a segnare con continuità. La rete in Champions League contro il Barcellona ha permesso al Napoli di tenere vive le speranze di qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea e quindi la possibilità di qualificarsi al nuovo Mondiale per Club, che prenderà il via nel 2025. Poi la rete contro il Cagliari e la straordinaria tripletta nel 1-6 contro il Sassuolo.

Eppure in Coppa d’Africa il suo rendimento non è stato dei migliori. Solo una rete con la sua Nigeria, nella gara inaugurale contro la Guinea Equatoriale. Di testa, la specialità della casa. poi una competizione oggettivamente un po’ sottotono. Basti pensare che il suo compagno d’attacco in Nazionale Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, ha messo a referto ben tre reti. La Nigeria è però comunque riuscita a raggiungere la finale contro i padroni di casa della Costa d’Avorio. Osimhen e compagni però hanno perso contro la squadra ivoriana 1-2, non riuscendo quindi a riportare in patria il tanto ambito trofeo, undici anni dopo dall’ultimo trionfo.

Nigeria, rivoluzione in atto: news sul futuro della Nazionale di Osimhen

Il secondo posto in Coppa d’Africa non avrebbe quindi accontentato i vertici del calcio nigeriano. La federazione ha infatti annunciato che José Peseiro non sarà più il CT della Nigeria a partire da oggi. “Ieri abbiamo concluso il nostro contratto con la NFF (Nigeria Football Federation)“, le parole di Peseiro su X (Twitter). Con lui lascerà la Nigeria anche il suo staff.

Le motivazioni sarebbero da attribuire al mancato rinnovo del contratto, che scadeva ieri. In passato ha allenato club di tutto rispetto, come lo Sporting, in Portogallo. Un’esperienza, quella sulla panchina delle Super Aquile tutto sommato positiva, nella quale è riuscito a creare un gruppo unito, costruito proprio attorno a Victor Osimhen.

Peseiro annuncia la fine dell’esperienza sulla panchina della Nigeria: messaggio da brividi

“È stato un privilegio far parte di questa famiglia. 22 mesi di grande impegno, sacrificio, emozione ed enorme entusiasmo”, così ha ringraziato tutto l’ambiente su Twitter l’allenatore portoghese. Non sono mancati messaggi di ringraziamento anche da parti dei tanti tifosi nigeriani, che seguono appassionatamente la Nazionale.