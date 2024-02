Futuro Caprile, il Napoli ha preso una “gemma”: il dato sulle parate è strepitoso – GRAFICO

Elia Caprile potrebbe in futuro diventare il numero 1 del Napoli: i dati lascerebbero ben sperare sul numero 1 dell’Empoli.

Alex Meret potrebbe salutare Napoli la prossima estate. L’ex SPAL, campione d’Italia nel 2023 con gli azzurri, è ancora in fase di trattative con la società partenopea e a quanto pare, la scelta della separazione a fine anno sembrerebbe la più probabile.

Una situazione che metterebbe Napoli in fase “d’allerta” per ciò che concerne la propria porta, considerando che lo stesso Gollini, secondo di assoluta affidabilità, dovrebbe essere riscattato a seguito della seconda annata vissuta in prestito. Insomma, il ruolo del portiere potrebbe essere centrale in sede di calciomercato a luglio.

Caprile – Empoli: che dati per l’ex Bari, il Napoli gongola

Ls scorsa estate, oltre ai pochi volti nuovi in prima squadra, il d.s Meluso ha optato per un acquisto in prospettiva. Elia Caprile, assoluto protagonista del Bari, con cui ha sfiorato la promozione, è stato acquistato per circa 5 milioni dalla società campione d’Italia.

Un investimento importante, per colui che è stato decretato MVP dei portieri della scorsa Serie B e che rappresentava un’operazione futuribile. Subito dopo l’ufficializzazione di Caprile. il Napoli ha poi girato l’estremo difensore in prestito all’Empoli. società amica. L’ambiente toscano è stato individuato come quello ideale per permettere a Caprile di misurarsi con la Serie A.

Una scelta, nonostante i primi mesi complicatisi a causa infortunio, rivelatasi corretta. Secondo quanto riportato da datamb.football, noto portale di statistiche del mondo calcistico, il portiere dell’Empoli sarebbe terzo in Europa per goal evitati. L’estremo difensore italiano, si trova dietro unicamente a Trubin e Donnarumma, campione con l’Italia nel 2021 e assoluto top player nel ruolo.

Il dato che sarà sicuramente apprezzato in casa Napoli, però, è quello relativo al campionato italiano. In Serie A, infatti, Caprile non ha eguali: Di Gregorio, altro nome accostato ai partenopei, è vicino ma comunque dietro, più distaccato invece Terracciano, portiere della Fiorentina, che nonostante qualche critica di troppo dell’ambiente viola ha confermato la propria affidabilità.

Insomma, dati che fanno gongolare in casa Napoli, che nel caso in cui l’addio di Meret fosse confermato, ritroverebbero già in “casa” il prossimo numero 1 del club, dimostrando inoltre di averci visto lungo. Un’operazione che permetterebbe quantomeno di rivalutare la scorsa campagna estiva, ampiamente insufficiente secondo i vari addetti ai lavori e probabilmente uno dei motivi principali del difficoltoso campionato da parte del team scudettato.

Di seguito, il grafico sopracitato: