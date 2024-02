Napoli rivoluzionato contro la Juventus: sorpresa tra i titolari

Tanta attesa in casa Napoli in vista del big match al Maradona contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

C’è nuovamente entusiasmo in casa Napoli. La vittoria con il Sassuolo non è stata banale, ben sei le reti realizzate da Osimhen e compagni, autori in generale di una partita giocata a grandi livelli per impianto di gioco e ritmo.

Un qualcosa che non si vedeva da mesi, o meglio, dall’addio di Luciano Spalletti, forse non a caso, c’è voluto un allievo dell’attuale commissario tecnico dell’Italia per ritornare a quelle trame che tanto hanno fatto innamorare i tifosi del Napoli e più in generale quelli del pallone.

Verso Napoli – Juventus: Calzona cambia ancora, le ultime

Decisive le scelte di Calzona, che ha lanciato dal primo minuto volti nuovi rispetto a Cagliari, Tra questi Traorè, apparso sempre più in condizione e a suo agio con i nuovi compagni, oltre che Mario Rui, spina costante per la retroguardia neroverde con le sue sovrapposizioni.

Tra questi, però, anche Leo Ostigard, autore di una prova solida al fianco di Amir Rrahmani, marcatore a sorpresa del momentaneo uno a uno. Il norvegese ha preso il posto di Juan Jesus, aspramente criticato da ambiente e addetti ai lavori a seguito del clamoroso errore costato la vittoria in Sardegna.

Un errore di difficile spiegazione e comprensione, che ha causato l’eccessiva, o meglio indegna reazione di alcuni, che hanno insultato il centrale brasiliano sui social. Calzona, ha preso le difese dell’ex Inter e Roma in conferenza stampa, dichiarando che l’errore sul goal era stato di reparto, ma a quanto pare, potrebbe addirittura rilanciare a breve il giocatore in campo.

Di questo avviso Massimo Ugolini, giornalista per Sky Sport e vicino all’ambiente Napoli, che nel corso di Radio Kiss Kiss ha addirittura auspicato un rientro dal primo minuto di Juan Jesus contro la Juventus: