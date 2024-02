Zielinski, casting per il sostituto: ADL sogna Koopmeiners, ma valuta un altro profilo a sorpresa

De Laurentiis cerca il sostituto di Zielinski: il sogno resta Koopmeiners, sullo sfondo una suggestione dalla Turchia.

Piotr Zielinski è sempre più lontano da Napoli ed il suo prossimo futuro sembra essere sempre più a tinte nerazzurre. Il centrocampista polacco deve essere sostituito, soprattutto sul piano numerico, nonostante la società creda moltissimo nella crescita di Hamed Junior Traorè. L’ex Sassuolo ha avuto un buon impatto e soltanto una volta recuperata totalmente la condizione fisica ideale, potrà effettivamente far prendere una decisione a De Laurentiis sul piano del riscatto, fissato a 25 milioni.

Intanto rimangono aperte altre piste che la dirigenza azzurra non vuole assolutamente tenere lontane: su tutte quella che porta a Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese dell’Atalanta è l’obiettivo numero uno a centrocampo ma la richiesta della società è troppo elevata. Nella scorsa estate, il patròn azzurro aveva offerto fino a 48 milioni di euro sul piatto per assicurarsi le prestazioni sportive dell’ex AZ Alkmaar.

Il secco no dei bergamaschi ha posticipato un’operazione che, però, ad oggi, sembra impossibile portare a termine. La richiesta dei nerazzurri parte dai 60 milioni in su e le statistiche di Koopmeiners continuano a lievitare costantemente: 8 gol e 3 assist in Serie A, finora per lui. Sullo sfondo, però, la dirigenza partenopea valuta un altro ed interessante profilo, arriva dalla Turchia.

Sostituto Zielinski, il centrocampista polacco arriva dalla Turchia

Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, la squadra mercato dei partenopei si starebbe muovendo per assicurarsi un centrocampista polacco molto promettente. Per sostituire l’ex Empoli ed Udinese, c’è bisogno che arrivi un calciatore di qualità ed anche di quantità: uno che nelle corde ha numeri quasi da attaccante. Il profilo individuato, perciò, è Sebastian Szymanski, classe ’99, del Fenerbahce.

Il 24enne si è trasferito dal Feyenoord in Turchia, durante l’ultima finestra di mercato estiva. In Super Lig turca ha avuto un impatto devastante: ha già siglato, infatti, ben 9 reti e 9 assist in 27 partite. Numeri da capogiro che hanno attirato diversi top club sul centrocampista. La sua valutazione di mercato si aggira attorno ai 20 milioni di euro, cifra non particolarmente rilevante che, però, sembrerebbe destinata a crescere.

Per sostituire un calciatore come Zielinski c’è bisogno di un profilo come quello di Szymanski che, nel pieno della sua carriera con esperienze in club come il Legia Varsavia, in Olanda ed in Turchia, sta accumulando un’esperienza non indifferente che gioverebbe e non poco alla causa partenopea.