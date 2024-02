Ultim’ora Juve, si fa male il big di Allegri: a rischio per il Napoli?

Ultim’ora Juve, in vista del match contro il Napoli: un big si fa male in allenamento e scatta l’allarme alla Continassa.

Alle ore 11:30, nel centro allenamenti della Continassa, è andato in scena un allenamento a porte aperte in cui hanno preso parte circa 400 tifosi bianconeri. Durante lo svolgimento della seduta, però, uno scontro di gioco ha fatto scattare l’allarme in casa Juventus. Un avvenimento che probabilmente avrà serie ripercussioni in vista del match contro il Napoli, in programma domenica 3 marzo, alle ore 20:45, stadio Diego Armando Maradona.

Una situazione sicuramente da monitorare in vista di un big match di per sé già importante dal punto di vista della rivalità che lega le due compagini, ma allargato anche dalla situazione di classifica delle due squadre: la Juventus vuole mettere al sicuro il posto in Champions e provare a sognare ancora un assalto all’Inter capolista, il Napoli è alla disperata ricerca di punti per tentare un difficile assalto ad un posto utile ad ottenere un piazzamento europeo.

Chiesa esce infortunato dall’allenamento: la situazione

Da lontano il Napoli, impegnato nel pomeriggio in trasferta contro il Sassuolo, osserva la situazione e aspetta notizie fondamentali che condizioneranno il gioco offensivo bianconero e la preparazione del match da parte della squadra di Francesco Calzona. Ad essere protagonista dello spiacevole episodio che non gli ha permesso di continuare la seduta di allenamento è Federico Chiesa.

Il figlio d’arte ha rimediato un infortunio alla caviglia dopo uno scontro di gioco con Alex Sandro: situazione, perciò, tutta da monitorare in vista di un match fondamentale come quello contro gli azzurri di Calzona. Chiesa è subito parso visibilmente zoppicante ed immediatamente sono partite le prime cure con il classico ghiaccio spray. L’esterno bianconero è provato a rientrare in campo, ma Allegri lo ha intimato ad uscire per non aggravare ulteriormente la situazione.

Si attende di sapere l’entità precisa del problema patito dal giocatore bianconero, già comunque reduce da diversi infortuni nell’ultimo campionato. Al suo posto, comunque, non mancherebbero alternative altrettanto valide, come la giovane stella Kenan Yildiz e un grande ex azzurro come Arkadiusz Milik. Questi due calciatori hanno spesso ricevuto la fiducia di Allegri e non è da escludere una chance per uno dei due nel caso in cui Chiesa non smaltisca in fretta la botta. Il Napoli, invece, spera di arrivare nelle migliori condizioni ad una gara così importante, magari con un po’ di fiducia in più derivante da un successo nella gara contro il Sassuolo.