Tre gol nel primo tempo mancavano da 122 giorni: era sempre il Sassuolo

Il Napoli sbanca Sassuolo: una goleada che ha richiamato un evento non troppo recente in casa dei campioni d’Italia.

Il Napoli torna alla vittoria: una vera e propria goleada quella degli uomini del neo tecnico Calzona, che fin dal primo minuto di gioco hanno imposto la partita, riuscendo a trovare anche la forza mentale di reagire all’ennesimo episodio sfortunato della stagione.

Già, perché al diciassettesimo minuto di gioco è il Sassuolo a passare avanti con l’eurogoal di Racic, non proprio uno specialista dei tiri dalla lunga distanza, ma autore di una rete bellissima. Gli azzurri, però, non hanno accusato il colpo, anzi, è stato l’uragano Osimhen ad abbattersi sugli emiliani, anche se ad aprire le danze è stata la rete di Amir Rrahmani, arrivata a seguito di una azione in stile Spalletti – Sarri.

Napoli, tre goal nella prima frazione: il dato è sorprendente

Il parziale è stato addirittura di 3 a 1, con due reti di Osimhen e appunto Rrahmani, un triplo colpo da k.o tecnico, che infatti ha permesso al Napoli di vivere una ripresa agevole, trovandosi dinanzi un Sassuolo ancora troppo stordito dalle giocate dei partenopei.

Ecco che è quindi subito arrivato il tris di Osimhen, successivamente, alle danze si è aggiunto anche Kvaratkshelia, che lanciato in campo aperto dal nigeriano ha pennellato il pallone a giro sul secondo palo, bucando per la quinta volta la porta dell’incolpevole Consigli, furioso con il proprio reparto arretrato. Successivamente, il gerogiano si è anche ripetuto, siglando con un sinistro tutto rabbia e voglia il 6 a 1 finale.

Una serata bella, bellissima, che ha ricordato i recenti tempi, sembrati fin troppo lontani nel corso di questo campionato, nonostante fossero passati davvero pochi mesi. Il dato relativo ai tre goal realizzati nei primi quarantacinque minuti, però, è alquanto sorprendente: il Napoli non ne realizzava così tanti nel primo tempo dal 29 ottobre 2023, quando al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta affrontò proprio il Sassuolo.

Una sorta di déjà vu per gli emiliani, che in quella giornata del girone d’andata, furono vittima ancora una volta di una tripletta di Osimhen e di una rete di Kvaratskhelia, la coppia del goal che nella passata Serie A ha contribuito più di tutti all’atteso terzo scudetto della storia azzurra. Insomma, una sorta di scherzo del destino, alquanto piacevole per l’ambiente napoletano, ma non certamente per i neroverdi, sempre più giù in classifica e chiamato nel prossimo turno al tutto per tutto nello scontro diretto contro l’Hellas Verona di Baroni.