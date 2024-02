Sassuolo-Napoli, terreno del Mapei in condizioni disastrose: calciatori in difficoltà (FOTO)

Durante la partita del Mapei non è passata inosservata una cosa che sta mettendo i giocatori in difficoltà

Nella partita di recupero della 21^ giornata del campionato di Serie A, all’intervallo gli azzurri conducono per 3-1. Il match era iniziato con un tiro pericoloso dell’ex Traorè che, dalla distanza, si era avvicinato alla porta dopo aver calciato da fuori area. Dopo poco passato il quarto d’ora, un rimpallo e da fuori area è arrivato il vantaggio Sassuolo grazie ad una splendida conclusione di Racic che si è insaccata alle spalle di un Meret che, data la circostanza, avrebbe potuto anche fare di più.

Un’avvio shock quindi per gli azzurri che, dopo poco più di 15 minuti si sono trovati subito in svantaggio. Da qui poi è arrivata la grande occasione per la squadra di Francesco Calzona. Con tanta determinazione i partenopei in due minuti sono riusciti a ribaltare il risultato. Prima Amir Rrahamani che, dopo il gol con la Salernitana, segna anche al Sassuolo. Poi la straordinaria doppietta di Victor Osimhen. Il nigeriano erano mancato tantissimo ai tifosi e alla squadra. Da quanto è rientrato dalla Coppa d’Africa sta dimostrando tutto il suo talento.

Campo in condizioni pessime, il Napoli però c’è

È praticamente andato in gol in tutte le partite che ha giocato finora Victor Osimhen. Da quando è tornato dalla Coppa d’Africa, il nigeriano ha messo il sigillo nelle partite con il Barcellona, Cagliari e due volte con il Sassuolo. Servivano i suoi gol al Napoli che finalmente stanno arrivando. Intanto come notato da moltissimi tifosi, le condizioni del manto erboso del Mapei Stadium sono davvero pessime. In Emila Romagna e soprattutto a Reggio Emilia sta piovendo ininterrottamente già da qualche giorno.

Gli agenti atmosferici e la pioggia hanno fatto diventare il manto erboso dello stadio del Sassuolo molto difficile da percorrere, specialmente per una partita di questo livello. Lo stesso Amir Rrahamani, autore del gol del momentaneo pareggio, a fine primo tempo ha parlato ai microfoni di Dazn. Il difensore centrale kosovaro ha spiegato e confermato che è molto difficile giocare su un campo messo in queste condizioni. Ma oggi, per il Napoli, i tre punti sono fondamentali e obbligatori e per questa ragione, servirà continuare a giocare così come fatto nel primo tempo.

La vittoria in trasferta manca esattamente dal 25 novembre 2023. In quella circostanza si giocava Atalanta-Napoli e per gli azzurri c’era il secondo esordio di Walter Mazzarri sulla panchina. Quel match il Napoli lo vinse per 2-1 grazie alle reti di Kvaratskhelia ed Elmas.