Sassuolo-Napoli, Calzona rivoluziona tutto: le scelte ufficiali

Sono uscite le formazioni ufficiali di Sassuolo-Napoli, le scelte di Francesco Calzona per l’undici titolare degli azzurri.

Manca un’ora al fischio di inizio della partita tra Sassuolo e Napoli. Il match del Mapei sarà il recupero della 21^ giornata del campionato di Serie A. In quella circostanza gli azzurri erano impegnati in Arabia Saudita dove a Riad, insieme a Fiorentina, Inter e Lazio, si sono giocati la possibilità di vincere la Supercoppa italiana. Il Sassuolo avrà ben due novità: la prima è Emiliano Bigica, nuovo allenatore che sostituisce l’esonerato Alessio Dionisi, la seconda è quella più importante, vale a dire il recupero di Domenico Berardi.

L’attaccante della Nazionale italiana era stato assente per più di un mese dopo un intervento al ginocchio. Berardi rientrerà questa sera dove partirà dalla panchina. Servirà una grande gara per la squadra di Francesco Calzona per recuperare punti e rincorrere un posto in zona Champions League. Le probabilità di vedere ben cinque squadre del nostro campionato direttamente qualificate in Champions, stanno iniziando a diventare molto alte. Con i tanti punti Uefa maturati dalle squadre italiane (unico Paese ad avere ancora sette squadre alla fase ad eliminazione diretta).

Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali

Sono appena uscite le formazioni ufficiali di Sassuolo-Napoli. Francesco Calzona ha deciso per quattro novità rispetto alla partita giocata in Sardegna contro il Cagliari. In difesa ci sarà spazio per Leo Ostigard che torna titolare al fianco di Rrahamani. Niente titolarità confermata per Piotr Zielinski, al suo posto giocherà Hamed Traorè. In difesa ritorna Mario Rui dal 1′ minuto, a Cagliari in quella posizione aveva giocato Mazzocchi.

Ci sarà anche il ritorno del Capitano Giovanni Di Lorenzo che, nello scorso turno di campionato, era assente per squalifica. Di Lorenzo, da vero capitano, aveva viaggiato con la squadra in Sardegna nonostante la squalifica in modo da poter caricare la squadra alla vittoria. In attacco riecco Matteo Politano che ritrova la titolarità dopo la panchina contro i rossoblu di domenica scorsa. Queste le scelte dei due allenatori.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahamani, Mario Rui; Lobotka, Zambo Anguissa, Traorè; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano. All. Calzona.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique, Bajrami, Thorstvedt, Lauriente; Pinamonti. All.Bigica.