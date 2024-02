Politano: “Calzona? Sin da subito ottime sensazioni. Osimhen ci è mancato troppo”

Una di quelle serate che sono maledettamente mancate: il Napoli sbanca Sassuolo, il commento di Matteo Politano.

Dopo lo svantaggio iniziale, sembrava l’ennesima serata buia in quel del Mapei, nonostante ciò, il Napoli di Calzona ha reagito alla grande, tornando dall’Emilia con un netto 6 a 1. Sugli scudi Osimhen e Kvaratskhelia, autori di una tripletta e di una doppietta, ma tutti gli azzurri sono sembrati in palla, ritrovando quelle trame targate Spalletti – Sarri, tanto care allo stesso Calzona.

Anche Matteo Politano è sembrato un altro giocatore rispetto a quello sceso in campo pochi giorni fa. L’ex Inter aveva qualcosa da farsi perdonare, essendo stato al pari di Simeone uno dei calciatori a divorare il goal del k.o in Sardegna, poi costato i 3 punti.

Ai microfoni di DAZN, il calciatore romano, si è così espresso, non nascondendo il proprio entusiasmo:

“Ci voleva una serata così” – afferma subito Politano, che poi prosegue: “Sapevamo che era fondamentale, ci mancava la vittoria, avevamo perso un pò di fiducia in noi stessi, abbiamo però dimostrato di essere una squadra forte, peccato per i punti persi” – inevitabile il commento su Calzone, che nel giro di poco tempo sembrerebbe aver ben impattato sull’ambiente azzurro: “Calzona è il terzo allenatore della stagione, è una annata complicata, inutile nasconderlo. Calzona era il nome giusto, parecchi di noi già lo conoscevano, in poco tempo ci ha fatto capire il suo stile di gioco, anche non avendo a disposizione molti allenamenti”.