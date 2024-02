Ostigard svela: “Abbiamo sofferto ma ora siamo uniti, ecco come ci siamo ripresi”

Terminata la gara tra Sassuolo e Napoli: tornano alla vittoria gli azzurri, le parole di Leo Ostigard a DAZN.

Termina con il punteggio di 1 a 6 la partita tra Sassuolo e Napoli. Gli azzurri di Calzona si sono ritrovati, siglando la bellezza di sei reti appunto e orchestrando quelle azioni che tanto mancavano agli occhi dei supporters partenopei.

Partono forti dal primo minuto i campioni di Italia, nonostante ciò, è il Sassuolo a passare avanti: gran goal di Racic che dalla distanza fissa il risultato sull’1 a 0. Un goal che non abbatte il Napoli, che continua a dominare trovando in breve tempo l’1-2 che stende il Sassuolo, calando in seguito il tris. Nella ripresa lo spartito continua ad essere unico, altri 3 goal nel segno di Osimhen e Kvaratskhelia, per il 6 a 1 finale.

Sassuolo – Napoli, le parole di ai microfoni di DAZN

Al termine del match del Mapei Stadium, ai microfoni di DAZN, si è espresso Leo Ostigard, titolare di serata al fianco di Rrahmani. Il norvegese non ha nascosto la propria soddisfazione:

“Tutti i goal sono stati belli, segnarne sei poi. Non era facile reagire dopo il primo goal del Sassuolo” – sulle indicazioni del neo tecnico Calzona, l’ex Genoa ha così risposto: “La chiave è stata il pressing, fin dagli attaccanti, 3 goal su 6 sono nati così, ci abbiamo lavorato molto, nelle scorse partite non ha funzionato così bene”.

Si passa poi all’ex conoscenza del Napoli, nonché vecchio compagno di Ostigard al Genoa, Valon Behrami, che ha chiesto ad Ostigard, come hanno reagito a questi momenti complicati vissuti in stagione: