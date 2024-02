Nuovo allenatore Napoli, Il Mattino si sbilancia: svelato il nome in pole

Continua la selezione per il prossimo allenatore del Napoli: in pole position per la panchina c’è una vera e propria sorpresa.

Nella giornata di oggi il Napoli sarà impegnato contro il Sassuolo in una sfida cruciale per i neroverdi, anch’essi in crisi di risultati. Dopo l’esonero di Alessio Dionisi, profilo sempre piaciuto a De Laurentiis, è subentrato, ad interim, Emiliano Bigica, allenatore della squadra primavera che, durante la sua carriera da calciatore, ha vestito la maglia del Napoli tra il 1999 e il 2002. Una situazione analoga alla stagione azzurra che ha visto andare via non solo Rudi Garcia ma anche Walter Mazzarri.

Francesco Calzona ha preso in mano le redini della squadra, collezionando un buon pareggio contro il Barcellona in Champions League, ed un punto contro il Cagliari che ha raggiunto i partenopei soltanto al 96esimo minuto a causa di uno svarione difensivo di Juan Jesus. Errore grave che rischia seriamente di compromettere i piani europei della squadra azzurra.

A tal proposito, per dimenticare una stagione da incubo, De Laurentiis è pronto a regalare ai tifosi, un allenatore dalla forte personalità e che potrebbe, seriamente, far ripartire tutto da 0 e ricostruire un giocattolo che sembra essersi rotto. Secondo quanto riporta “Il Mattino”, un allenatore della Serie A sembrerebbe essere in pole position per essere ingaggiato dalla società partenopea, pronto addirittura a spodestare Antonio Conte dalla corsa per la panchina azzurra.

Pole per un allenatore della Serie A, il sogno rimane Conte

Dopo un’annata calcistica da dimenticare, i sostenitori azzurri si aspettano l’arrivo di un allenatore dalle qualità mentali e fisiche che possano essere sufficienti per far riprendere il Napoli e condurlo nelle zone alte della classifica. Il sogno resta Antonio Conte, volenteroso di allenare una squadra di Serie A e dalla tifoseria molto calda come Napoli, per l’appunto, e Roma. Negli ultimi tempi, alcune indiscrezioni lo accostano al Bayern Monaco, appena separatosi da Tuchel.

In pole, secondo quanto svelato da “Il Mattino”, ci sarebbe Stefano Pioli sempre più lontano dal Milan in caso di delusioni in Europa League. Dopo un buon periodo di forma, infatti, il suo Milan è tornato a zoppicare nonostante la qualificazione agli ottavi di finale. La società rossonera sarebbe già in contatto con Thiago Motta, scelto come erede dell’ex Viola.

A proposito di Fiorentina, Vincenzo Italiano potrebbe essere un serio candidato per la panchina azzurra. Il suo modo di giocare sposa in pieno il progetto azzurro e chissà se davvero potrà ricevere l’opportunità di allenare sotto l’ombra del Vesuvio.