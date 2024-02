Meluso svela: il retroscena sull’arrivo di Calzona

Durante il prepartita tra Sassuolo e Napoli, ai microfoni di Dazn ha parlato Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli.

Pochi minuti e sarà finalmente Sassuolo-Napoli. La partita sarà arbitrata di Daniele Chiffi e sarà il recupero della 21^ giornata del campionato di Serie A. Il momento per le due squadre non è quello dei migliori, soprattutto per gli emiliani. Un solo punto raccolto nelle ultime sei gare e zona retrocessione che si fa sempre più vicina. La sconfitta interna contro l’Empoli di Davide Nicola ha fatto correre la dirigenza neroverde ai ripari esonerando di fatto Alessio Dionisi. Il nuovo allenatore del Sassuolo è Emiliano Bigica.

Sarà la prima volta su una panchina di un club dopo tanti anni tra primavera e allievi. Emiliano Bigica è un volto conosciuto anche a Napoli dove ha giocato, come centrocampista, dalla stagione 1999 a quella del 2002. Lo stesso Andrea Carnevali, direttore del Sassuolo, ha spiegato a Dazn che la scelta di esonerare Dionisi dipende puramente dai risultati che, quest’anno, sono stati decisamente negativi. Bigica conosce già l’ambiente in quanto già allenatore della squadra della primavera.

Le parole di Mauro Meluso

Pochi minuti prima della partita tra Napoli e Sassuolo ai microfoni di Dazn ha parlato Mauro Meluso. queste le parole del direttore sportivo del Napoli.

Sulla necessità di vincere

Se questa partita rappresenta l’ultimo treno per una qualificazione in Champions League? Io credo che se oggi guardiamo la classifica ci possiamo spaventare. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita, adesso non serve fare i conti, quelli dovremo farli alla fine.

Sul rendimento di Francesco Calzona

Calzona ha avuto un ottimo impatto e ha dato una scossa psicologica. Sta mettendo in mostra anche competenza e professionalità. La squadra segue l’allenatore e noi adesso ci auguriamo solo di trovare quella che è la via maestra, vale a dire vincere le partite.

Il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, ha spiegato che bisognerà quindi pensare a giocare bene e vincere tutte le partite per poter aver qualche speranza di arrivare in Champions. La stagione del Napoli è stata negativa e in questo momento, la squadra di Calzona si trova al nono posto a -11 dal Bologna al quarto posto.