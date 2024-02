È uno dei beniamini dei tifosi: può lasciare Napoli per 7 milioni, destinazione Serie A

Calciomercato Napoli: Il beniamino dei tifosi può davvero salutare. Un intreccio in Serie A complica la sua permanenza alla SSC Napoli.

Negli ultimi tempi, quando si parla di calciomercato Napoli o si discute sul prossimo allenatore, viene tralasciato l’argomento cessioni.

Il protagonista di questa nuova vicenda non è nè Osimhen nè Zielinski ma un atleta che, nonostante la pessima stagione del Napoli, è riuscito a guadagnarsi un discreto spazio e a salvare il salvabile nonostante i risultati non siano riusciti a decollare nemmeno con la sua presenza in campo. Il calciatore in questione è Pierluigi Gollini.

Il portiere, in questa stagione, ha disputato 7 partite in totale con gli azzurri, soprattutto a causa dell’infortunio di Alex Meret che lo ha tenuto fuori per poco più di un mese.

In questo frangente, Gollini si è fatto trovare pronto e, nonostante gli 8 gol incassati, è riuscito ad ottenere un clean-sheet e si è ritagliato un posto tra i titolari nella Final Four di Supercoppa Italiana.

Gollini verso un altro club in Serie A, il Napoli non lo riscatterà

L’ex Tottenham e Manchester United ha disputato in totale 14 partite con la casacca partenopea, quanto basta per farsi cucire sul petto il tricolore. Arrivato in prestito dall’Atalanta nel gennaio 2023, in sostituzione del partente Sirigu, concluderà la sua esperienza il prossimo giugno, quando i bergamaschi lo faranno tornare alla base.

Dopo un prestito da incubo alla Fiorentina, Golini è riuscito a trovare una dimensione ideale nonostante il poco impiego. Il suo addio non fa felici i tifosi, una cui parte di essi lo vorrebbe titolare a discapito di Meret. Secondo quanto riporta “Tuttosport”, l’Atalanta vorrebbe fare cassa poichè, in questo momento, ha ben due portieri in esubero che farebbero al caso di un club di Serie A: il Torino.

Milinkovic-Savic ha deluso le aspettative e Cairo, alla luce di ciò, sarebbe pronto ad investire o su Juan Musso o su Pierluigi Gollini. Quest’ultimo libero dal Napoli, non intenzionato a riscattarlo, sarebbe pronto a sposare la causa granata. D’altra parte, l’ingaggio da 800mila euro a stagione, può essere una vera e propria opportunità di mercato per il Torino. Potrebbe, dunque, profilarsi l’addio per l’estremo difensore azzurro, entrato in ogni caso nelle grazie dell’intera piazza.