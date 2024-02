Classifica Serie A: il Napoli accorcia sull’Atalanta, traffico per la Champions League – FOTO

Si sono conclusi i recuperi di Serie A, vittoria per il Napoli, sconfitta per l’Atalanta: la classifica aggiornata.

Si è conclusa l’ultima serata dei recuperi di Serie A, partita alle 18:00 con Sassuolo – Napoli. Una serata magica per i campioni d’Italia in carica, finalmente belli e concreti, in grado di schiantare la formazione del neo allenatore neroverde Bigica con un netto uno a sei. Non è bastato il vantaggio dei padroni di casa, il team di Calzona ha reagito alla grande, dominando sino al novantesimo. Ci ha pensato il duo che ha fatto faville lo scorso anno, formato da Kvaratskhelia ed Osimhen a fare la differenza, due reti per il georgiano, tripletta per il nigeriano, che si è portato il pallone a casa.

Una prestazione top, a fronte di un Sassuolo non irreprensibile e sempre più giù, in piena lotta salvezza e chiamato al tutto per tutto nel prossimo match contro l’Hellas Verona.

Serie A, la classifica aggiornata dopo i recuperi di serata, buone notizie per il Napoli

Una serata diversa, invece, quella vissuta dall’Atalanta di Gasperini, chiamata all’impresa contro l’inarrestabile Inter di Simone Inzaghi, la squadra che meritatamente sembra designata a scucire lo scudetto dal petto del Napoli al termine del campionato.

Gli orobici, in palese difficoltà contro i primi in classifica, non sono mai riusciti ad entrare seriamente in partita, soccombendo sotto i colpi di: Darmian, Lautaro, Dimarco e Frattesi. 90 minuti indirizzati già al termine della prima frazione, in cui l’Inter è stata capace di chiudere sul doppio vantaggio, arrivato proprio al termine di quest’ultima grazie ad un eurogoal del toro, poi ipnotizzato dal dischetto da Carnesecchi.

Un risultato favorevole al Napoli ed alla sua rincorsa Champions, non poco considerando i tre punti rosicchiati sul team bergamasco, da stasera distante “solamente” 6 punti, con uno scontro diretto a favore e la consapevolezza di dover giocare il prossimo atto fra le mura amiche, quelle del Diego Armando Maradona.

Ci dirà qualcosa in più la prossima partita contro la Juventus, secondo big match dell’era Calzona dopo l’ottavo di finale con il Barcellona. Un risultato pieno con i bianconeri, che equivarrebbe tra l’altro al secondo scontro diretto vinto in stagione, potrebbe lanciare definitivamente gli azzurri ad una volata finale ben diversa, potrebbe bastare una scintilla insomma, scintilla magari già scattata nelle teste dei campioni d’Italia questa sera in terra emiliana.