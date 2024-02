Cheddira, notizia sul futuro: messaggio chiaro a De Laurentiis

Parla l’agente del giocatore di proprietà del Napoli che ha parlato degli obiettivi e del futuro del suo assistito.

Mancano ormai poche ore a quello che sarà il match di recupero della 21^ giornata del campionato di Serie A. Il Napoli sarà nuovamente in trasferta dove, dinanzi al suo cammino, troverà il Sassuolo, una squadra tutta nuova. I neroverdi vengono da una situazione di classifica molto preoccupante: penultimi con un punto soltanto di vantaggio rispetto alla zona retrocessione. L’ultima sconfitta con l’Empoli è stata fatale per Alessio Dionisi che è stato esonerato dalla dirigenza del Sassuolo.

A prendersi la panchina della squadra di Reggio Emilia è stato Emiliano Bigica, alla sua prima esperienza in Serie A. L’attuale nuovo tecnico del Sassuolo è un volto conosciuto ai tifosi del Napoli e ai colori azzurri. Dalla stagione 1999 a quella del 2002, con in mezzo un’esperienza alla Salernitana, Bigica è stato un centrocampista del Napoli. La partita di stasera non sarà sicuramente facile per gli uomini di Calzona che dovranno così cercare di vincere a Reggio Emilia e tornare alla vittoria in trasferta che manca da tre mesi e mezzo.

L’agente di Cheddira svela il suo futuro al Napoli

Intervenuto a Radio Crc, durante il programma tutto sportivo “Si Gonfia la Rete”, ha parlato Bruno di Napoli, agente di Walid Cheddira ed ex compagno di Emiliano Bigica al Napoli. Il procuratore, durante la trasmissione radiofonica, ha prima chiosato sull’amico Bigica spiegando di essere contento per l’occasione che ha avuto con il Sassuolo. Di Napoli ha poi raccontato che per i partenopei non sarà una partita facile dato il nuovo allenatore. L’agente ha poi fatto riferimento a quello che potrebbe essere il futuro di Walid Cheddira con gli azzurri.

Walid al momento è un giocatore del Frosinone, siamo contenti del suo percorso lì. Guardare al futuro significa poter raggiungere la salvezza con i ciociari e poi sfruttare la grande occasione al Napoli che è un top club. Cheddira ha fatto un percorso lungo che è partito dall’eccellenza, giocare nel Napoli per lui sarebbe un sogno. Ultimamente il Frosinone non ha utilizzato solo il 4-3-3, ma sta giocando anche a due punte. Cheddira può essere importante anche con un compagno di reparto in modo da non dare punti di riferimento.

Bruno di Napoli ha quindi fatto capire le intenzioni di Cheddira che è prima quella di sfruttare l’occasione con il Frosinone e poi di giocarsi le sue carte una volta terminato il prestito e ritornato a Napoli.