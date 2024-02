Calzona: “Osimhen sta tornando. Champions? Culliamo la speranza”, poi la frase su Spalletti

Ai microfoni di DAZN è intervenuto Calzona, rinvigorito dalla prima vittoria sulla panchina azzurra dal suo ingaggio.

Il Napoli sbanca il Mapei, i campioni d’Italia calano ben 6 goal, dominando dal primo all’ultimo minuto un inerme Sassuolo. Azzurri belli dal primo al novantesimo, capaci di reagire ad uno svantaggio immeritato, l’ennesimo della sfortunata stagione vissuta con il tricolore cucito sul petto.

Rinvigorito dalla bellissima vittoria, il neo tecnico degli azzurri Calzona è intervenuto ai microfoni di DAZN, questo il suo pensiero su Osimhen e Kvaratskhelia, protagonisti assoluti di serata:

“Victor sta tornando in condizione, non era facile dopo la Coppa d’Africa, anche Kvaratskehlia sta pian piano tornando sui suoi livelli. Fin dal primo momento questa squadra ha dato il massimo: voglia di allenarsi, di stare insieme, tutto ciò mi faceva ben sperare. Entrambi non hanno mai fatto polemica, hanno solo lavorato a testa bassa, non sono un pazzo, non me ne priverei facilmente, ovviamente qualche sostituzione c’è stata, soprattutto quando si perde intensità e a dire il vero la panchina ha sempre risposto bene”.