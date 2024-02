Calzona in conferenza: “Dispiaciuto per il linciaggio su Juan Jesus”, poi manda un messaggio ai tifosi

Calzona, tecnico del Napoli, si è espresso in conferenza stampa nel post Sassuolo – Napoli, terminato per 1 a 6.

Una serata che potrebbe avere il sapore della rinascita, il Napoli come l’araba fenice risorge dalle proprie ceneri, demolendo un inerme Sassuolo con il risultato di 1 a 6. Sugli scudi, tra i tanti, Victor Osimhen, autore di una tripletta e Khvicha Kvaratskhelia, due goal ed un assist per il georgiano.

Una partita che permette al Napoli di sperare ancora nella qualificazione in Champions, in attesa della partita che andrà in scena a Milano tra Inter e Atalanta, che potrebbe dirci qualcosa in più sul discorso quarto e quinto posto.

Sassuolo – Napoli: la conferenza di Calzona al Mapei

Nel post gara, Calzona ha risposto alle domande degli addetti ai lavori in conferenza stampa:

“Mi piace giocare a calcio, credo che facendolo gli obiettivi si possano raggiungere più facilmente. Devo ringraziare questa squadra che mi sta seguendo fin dai primi allenamenti, ha nel sangue questo calcio, non ho parlato troppo, hanno la testa già piena di discorsi, dopo l’1 a 0 potevamo abbatterci, questa rimonta mi rende ancora più felice”.

Sulle speranze di rimonta, magari affidandosi a Victor Osimhen, il tecnico si è così espresso:

“Finchè la matematica non ci condanna, perchè non ci dovrei credere? Osimhen sta tornando ai suoi livelli, aveva bisogno di tempo dopo la Coppa d’Africa, mi ha chiesto due volte il cambio. Stesso discorso vale per Kvaratskhelia, sono due giocatori top, a cui non rinuncerò mai, se non per non perdere intensità, oggi lo stadio era azzurro, mi sono soffermato su questo con calciatori e staff, siamo debitori alla nostra gente”.

Infine, un passaggio su Raspadori, autore di buone prestazioni nella sua gestione:

“Quando arrivi devi prendere una linea, a costo di condizionare qualche giocatore. Raspadori ad esempio con il Barcellona mi ha sorpreso, per questo l’ho riproposto in quel ruolo sia con il Cagliari che oggi”.

Infine, un messaggio di sostegno a Juan Jesus, costretto a limitare i commenti sul suo profilo a causa dei tanti insulti ricevuti: