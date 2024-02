Bigica in conferenza: “Impressionato dal Napoli. Calzona saprà farli risalire”

Intervenuto in conferenza stampa, Emiliano Bigica, tecnico del Sassuolo, ha commentato la sua sfortunata gara d’esordio in neroverde.

Per pochi minuti ha sognato un esordio d’oro, Emiliano Bigica, promosso in prima squadra al posto dell’esonerato Dionisi, era riuscito ad ottenere un vantaggio seppur immeritato contro il Napoli. Successivamente, però, l’uragano targato Osimhen – Kvaratskhelia si è abbattuto sugli emiliani, gonfiando per 6 volte la rete difesa da un incolpevole Consigli.

Bigica sincero, le parole in conferenza stampa del tecnico neroverde

Arrivato in conferenza stampa, il tecnico degli emiliani si è così espresso in merito alla partita andata in scena al Mapei Stadium:

“Abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara contro il Napoli, il nostro campionato inizia domani, le prossime gare ci diranno qualcosa in più, sono molto importanti per noi” – un passaggio sul Napoli e sui recuperi ormai prossimi di alcuni giocatori: “Abbiamo sofferto la grande qualità del Napoli fra le linee, hanno giocatori importanti, noi in vista delle prossime gare ne recupereremo alcuni, forse tutti, per il prossimo appuntamento dovremmo essere al completo”.

Sull’impatto avuto con la squadra, Bigica ha così risposto:

“Ho trovato un gruppo estremamente disponibile, nonostante il poco tempo, dobbiamo continuare così consapevoli che non affronteremo sempre il Napoli. La situazione resta complicata e serve orgoglio, questo è certo” – ancora una domanda poi sul Napoli, esaltato dall’allenatore neroverde: “Il Napoli mi ha fatto una grandissima impressione, ha campioni veri, ha recuperato Osimhen dalla coppa d’Africa, Calzona ci metterà del suo, ha tutte le chance per risalire in campionato per me”.

Infine, il neo allenatore neroverde ha così chiosato su Kumi, calciatore che allena sin dalle giovanili e che questa sera ha esordito in Serie A: