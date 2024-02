Verso Sassuolo-Napoli, doppia sorpresa di formazione: le probabili

In attesa del calcio d’inizio di Sassuolo-Napoli, giungono le prime indiscrezioni circa la probabile formazione azzurra. 4 novità rispetto a Cagliari.

Tempo di accantonare quanto prima il beffardo pari di Cagliari in casa Napoli, dove a breve ci si imbarcherà alla volta di un’altra insidiosa trasferta. Di fronte agli azzurri, prima del big match di domenica contro la Juventus, vi sarà infatti il Sassuolo di Bigica, subentrato da pochi giorni all’esonerato Alessio Dionisi. Il tutto, nella cornice del Mapei Stadium, che alle ore 18 di mercoledì 28 febbraio aprirà le proprie porte al match di recupero del 21° turno. Sfida, questa, per la quale sono già nate le prime indiscrezioni circa la probabile formazione targata Napoli, con ben 4 novità pronte ad essere schierate da Calzona rispetto all’undici titolare di Cagliari.

Verso Sassuolo-Napoli, bocciatura in difesa per gli azzurri

A donarci quindi le prime indiscrezioni circa la probabile formazione azzurra contro il Sassuolo è l’odierna edizione de Il Mattino, abile ad analizzare il percorso del Napoli verso la sfida. Ancora fiducia al 4-3-3 per mister Calzona, che dopo i due pareggi contro Barcellona e Cagliari non avrebbe mostrato volontà di cambio modulo, sebbene una mini-rivoluzione sia prevista in difesa. A destra, infatti, tornerà dalla squalifica Giovanni Di Lorenzo, pronto a riprendersi il posto da di titolare a discapito di un Mazzocchi comunque sul pezzo in Sardegna.

Cambi anche a sinistra, con un turno di riposo concesso ad Olivera. Mario Rui sarebbe infatti in vantaggio nel ballottaggio con il terzino uruguagio, così come lo sarebbe Leo Ostigard per un posto da centrale di difesa. Ancora da capire, però, se il norvegese sostituirà Rrahmani o Juan Jesus nella linea a 4. Al netto dell’errore del brasiliano nel finale di Cagliari, infatti, anche il kosovaro è apparso scarico già dalla sfida contro il Barcellona, con Calzona che potrebbe far riposare l’ex Verona donando ad Ostigard una chance nella sua posizione naturale: quella di centrodestra.

Dubbi anche a centrocampo, ballottaggio per Calzona

Altre novità potrebbero inoltre essere registrate nel corso di Sassuolo-Napoli nel ruolo di centrocampo, che già a Cagliari ha vissuto di sorprese con il ritorno fra i titolari di Piotr Zielinski. Proprio il polacco è dunque finito al centro dell’odierno ballottaggio riportato da Il Mattino, che vedrebbe protagonista l’ex di turno Traore. I due si giocheranno quindi il posto da titolare fino alla fine, con colui che partirà dalla panchina al Mapei che potrebbe verosimilmente giocare poi da titolare contro la Juventus al Maradona.