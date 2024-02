Sassuolo-Napoli, diramata la lista dei convocati: assenti due azzurri

In programma domani al Mapei Stadium la sfida tra Napoli e Sassuolo per il recupero del 21° turno di Serie A: i convocati di mister Calzona.

La stagione sta ormai volgendo al termine. Gli azzurri sono una pessima posizione di classifica e sembra che non ci siano segnali davvero incoraggianti in vista del prossimo futuro. Anche l’arrivo di Francesco Calzona, così come quello di Walter Mazzarri a fine novembre, sembrerebbe non aver dato gli effetti sperati.

Come affermato dallo stesso ct della Slovacchia nel corso del post partita di Cagliari-Napoli, gli azzurri hanno bisogno di tempo per tornare a splendere. Tempo che, però, non hanno per lavorare in maniera ben precisa.

Dopo il match di domenica, infatti, gli azzurri torneranno già in campo domani pomeriggio alle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo del nuovo tecnico Emiliano Bigica. Il match di domani sarà il recupero del 21° turno di Serie A che gli azzurri hanno saltato per prendere parte alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita lo scorso gennaio.

Sassuolo-Napoli, i convocati di mister Calzona

Un periodo denso di impegni per il Napoli che dopo il Sassuolo sarà impegnato allo Stadio Maradona per sfidare la Juventus di Massimiliano Allegri.

Con così tanti impegni ravvicinati è possibile che non tutti gli azzurri siano al top della condizione e alcuni siano addirittura fermi ai box.

La conferma arriva direttamente dalla lista di convocati per il match di domani. Francesco Calzona dovrà rinunciare a ben due calciatori azzurri. Si tratta di Cyril Ngonge che si è infortunato alla vigilia della sfida al Barcellona e di Jens Cajuste, fermatosi nella giornata di oggi.

Di seguito la lista dei convocati completa:

Portieri : Contini, Gollini,Meret;

: Contini, Gollini,Meret; Difensori : Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani;

: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani; Centrocampisti : Anguissa, Dendoncker, Lobotka, Lindstrom, Troré, Zielinski;

: Anguissa, Dendoncker, Lobotka, Lindstrom, Troré, Zielinski; Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.

Rispetto al match di Cagliari, c’è però il ritorno del capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo che contro i rossoblù era squalificato.

Contro il Sassuolo, invece, saranno in due a dover stare attenti al cartellino giallo. Amir Rrahmani e Pasquale Mazzocchi, infatti, sono diffidati. In caso di cartellino giallo, dunque, salteranno il big match contro la Juventus. Tra gli azzurri c’è anche un altro diffidato e si tratta di Cyril Ngonge. A causa del suo infortunio, però, non sarà del match e quindi sarà arruolabile per la sfida contro i bianconeri qualora dovesse smaltire i problemi muscolari.