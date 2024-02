Pioli-Napoli, rivelazione in diretta: notizia sul prossimo allenatore

Il Napoli inizia già a programmare la prossima stagione: tra gli obiettivi per la panchina ci potrebbe essere anche Pioli.

Tiene banco in casa Napoli il tema tecnico, con la consapevolezza, che dopo il tris targato: Garcia, Mazzarri e Calzona, non ci sarà più la possibilità di sbagliare. Manca ancora tanto infatti, ma il dado pare già tratto, con poche, pochissime speranze per gli azzurri di qualificarsi alla prossima Champions League a seguito del pari ottenuto a Cagliari, sarà decisiva la gara di domani, quando i campioni d’Italia in carica recupereranno la gara persa in occasione della Supercoppa e potrebbero ritrovarsi a meno 6 dall’Atalanta, a meno che gli orobici non compiano un mezzo miracolo a San Siro contro una Inter ad oggi inarrestabile.

Pioli al Napoli? Le dichiarazioni dell’esperto di calciomercato in diretta

In estate, però, a prescindere dal posizionamento finale del Napoli in classifica, ci sarà una nuova rivoluzione, un pò come accaduto nel 2022, preludio dello scudetto targato Luciano Spalletti. Oltre ad alcuni giocatori, il cambio in panchina pare ormai segnato, nelle ultime ore, in tal senso, il nome di Farioli, allenatore del Nizza con cui sta riscuotendo ottimi risultati, era salito alla ribalta.

Un altro tecnico italiano, però, potrebbe accasarsi al Napoli, si tratta di Stefano Pioli, non certo della conferma al Milan, anzi, ad oggi, la proprietà rossonera sembrerebbe intenzionata a dire addio all’ex Inter e Lazio. Luca Marchetti, esperto di calciomercato per Sky Sport, nel corso di Radio Marte, ha fatto il punto della situazione:

“Pioli? Sarebbe un nome giusto, un allenatore esperto che ha dimostrato di saper gestire momenti complicati. Ad oggi non ho nessuna notizia in merito, ma resta una pista da seguire siccome il Milan non l’ha confermato legando tutto ai risultati finali e non alla bontà del lavoro svolto fino ad ora” – Marchetti ha poi proseguito con un passaggio su Kvaratskhelia, in particolare sul tema rinnovo: “In linea di massima De Laurentiis fa bene a ribadire che contratti lunghi non hanno bisogno di rinnovi, nonostante ciò credo sia giusto riconoscere i meriti di un calciatore resosi protagonista, sarebbe naturale inoltre lamentarsi per uno stipendio inferiore a molti compagni. Questa estate? Il rinnovo, nel caso si trovasse l’accordo, permetterebbe anche al Napoli di sedersi al tavolo delle trattative con maggiore serenità”.

Infine, il giornalista sportivo ha concluso con un passaggio sugli ultimi mesi di campionato del Napoli: