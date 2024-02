Lindstrom e Meret a confronto con i tifosi: dura contestazione a Castel Volturno (VIDEO)

Il periodo che sta vivendo il Napoli è uno dei più complicati dell’era De Laurentiis: acceso confronto con i tifosi all’esterno di Castel Volturno.

Una stagione sempre più negativa quella che sta vivendo il Napoli. Gli azzurri, chiamati a difendere lo scudetto vinto con ampi meriti nella passata stagione, sono spartiti. In campionato i campioni d’Italia sono addirittura al 9° posto in classifica e sembra che margini di miglioramento ce ne siano ben pochi.

La squadra è in grandissima difficoltà e lo dimostrano i continui cambi di allenatore. Nessuno è riuscito a risollevare il Napoli dopo il disastro compiuto ad inizio anno dove le colpe si dividono tra dirigenza, allenatore e squadra.

Da qui alla fine della stagione gli azzurri dovranno provare a dare qualcosa in più per dare un senso ad un’annata che fino a questo momento è stata avara di emozioni. Gli azzurri hanno ancora impegni molto delicati da affrontare come il ritorno degli ottavi di Champions League e tutte le partite di campionato che possono ancora portare nelle zone alte della classifica gli azzurri.

I tifosi, però, pretendono di più anche dalla squadra e oggi c’è stato un acceso confronto all’esterno dell’SSCN Konami Training Center.

Confronto a Castel Volturno, messaggio chiaro a Meret e Lindstrom

Anche oggi il Napoli si è allenato a Castel Volturno per preparare la sfida di domani contro il Sassuolo. Dopo il pareggio maturato negli ultimi minuti contro il Cagliari, c’è molta delusione e sconforto nella tifoseria.

Oggi, all’esterno del centro sportivo del Napoli c’è stato un confronto tra la tifoseria azzurra e i giocatori azzurri. In particolare, ad ascoltare le parole di un tifoso del Napoli sono stati Jesper Lindstrom e Alex Meret mentre lasciavano il centro sportivo. Il tifoso ha parlato prima con Lindstrom e poi con l’estremo difensore azzurro.

Di seguito le parole del tifoso azzurro che stanno facendo il giro del web.

“Noi vi sosteniamo sempre, domani saremo anche a Sassuolo. Ovunque voi andiate, noi vi seguiamo sempre, noi siamo con voi. Voi, però, dovete giocare a calcio. Non è giusto che la squadra che vince lo scudetto fa tutte queste brutte figure. Io solo questo vi chiedo e porta questo messaggio anche ai tuoi compagni e digli che quando passano fuori dal centro sportivo, si devono fermare”. “Se avete qualche problema con la società ve la vedete tra di voi e non con i tifosi. Non è giusto Alex, noi vi sosteniamo sempre, fino alla morte”.

Il tifoso azzurro, poi, si è rivolto ad altri tifosi presenti chiedendo di non fare le foto con i giocatori perchè al momento c’è un problema da risolvere.

Il messaggio è molto chiaro e chissà che questo acceso confronto con la tifoseria possa dare nuova linfa agli azzurri in vista del rush finale di stagione.

