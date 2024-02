Insigne, dal Toronto a sorpresa: “Faremo come al Napoli”

Lorenzo Insigne ha lasciato Napoli nel 2022 per accasarsi in MLS, nello specifico al Toronto, il tecnico dei canadesi, ha un piano per lui.

Un percorso lungo, bellissimo, dalle giovanili alla prima squadra: due Coppe Italia, in una anche il marchio indelebile di una doppietta in finale, una Supercoppa e uno scudetto ahimè solamente sfiorato. La storia d’amore tra Lorenzo Insigne ed il Napoli porta con sé alcuni rimpianti, non ultimo il tricolore arrivato proprio nel 2023, una sorta di scherzo del destino, che non intaccherà però mai le annate vissute in quella che resterà per sempre casa del 24.

Nel 2022, Insigne ha però scelto il Toronto, cedendo alle avances milionarie del club canadese, che non contento, si è successivamente accaparrato Bernardeschi, altro campione d’Europa, per una connection tutta italiana.

Insigne – Toronto, parla il tecnico dei canadesi: il piano per Lorenzo

Dopo una prima stagione di livello, in cui l’ex Napoli al pari del proprio connazionale si è contraddistinto a suon di goal ed assist, lo scorso campionato il Toronto ha faticato particolarmente, tanto da chiudere nelle ultime posizioni della classifica. Anche sotto l’aspetto individuale, la stagione è stata particolarmente mediocre per Insigne, spesso out a causa di problematiche fisiche, una condizione non ottimale, che ha causato danni tecnici oggettivi al suo team, che aveva incoronato “Il magnifico” come stella assoluta del club.

Per questa motivazione, la società canadese, che si è affidata ad una nuova guida tecnica, John Herdman, che ai microfoni del club ha descritto minuziosamente le problematiche relative ad Insigne, specificando di aver preso tutte le contromisure per poter usufruire al meglio del talento partenopeo:

“Insigne ha un problema con l’erba sintetica, quella tipologia di campo non è particolarmente adatta a lui. Per questa motivazione dovrò gestirlo, ho studiato minuziosamente il minutaggio che aveva al Napoli: Insigne non giocava più dell’80% delle partite ed in molte non restava in campo per 90 minuti. Dovrò fare in modo di averlo a disposizione sempre in casa, in trasferta potrò optare per altri calciatori, con un atteggiamento più difensivo” – l’allenatore del Torono ha poi proseguito, analizzando il primo match del proprio giocatore, partito dal primo minuto nel pareggio per 0 a 0 contro il Cincinnati, in cui Insigne ha sfiorato il goal su punizione: “Per lui è ancora precampionato, dobbiamo gestirlo come una fosse una Ferrari e permettergli di fare la differenza in casa”.

Un piano ben preciso per Insigne a quanto pare, nella speranza di invertire un trend che ha visto il Toronto in evidente difficoltà nel 2023.