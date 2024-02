Futuro al Napoli? Tudor esce allo scoperto, la risposta

Si torna a parlare di Napoli con mister Igor Tudor, intervenuto sulle possibilità di un suo futuro in azzurro. Le parole dell’ex Juventus.

Rimandato a giudizio mister Francesco Calzona dopo le prime due uscite sulla panchina del Napoli. L’attuale tecnico della Slovacchia ha infatti trovato soltanto due pareggi contro Barcellona e Cagliari, con il secondo ben più ricco di rammarichi rispetto al primo. A soli 7 giorni dal suo ingaggio è però ancora presto per giudicare con certezza l’operato dell’ex vice di Sarri, che avrà modo di riscattarsi già dal prossimo mercoledì contro il Sassuolo. Nel frattempo, nuove indiscrezioni circa l’allenatore futuro del Napoli sono giunte a bussare all’ombra del Vesuvio, con le parole del tecnico in merito a un suo futuro in azzurro che hanno sorpreso i tifosi.

Tudor torna sul Napoli, le parole

Ha rischiato concretamente di divenire il sostituto di Garcia il buon Igor Tudor, primo profilo sondato da De Laurentiis dopo l’esonero del francese. Dopo alcuni blitz però, l’ex Verona non riuscì a trovare la quadra con ADL, volenteroso di portare in azzurro un traghettatore fino al termine della stagione e non un profilo a tempo indeterminato. La vicenda si concluse, come ben sappiamo, con l’ingaggio di Walter Mazzari, con Tudor tornato invece nell’ombra fino ad oggi.

L’ex Verona è infatti tornato a parlare ai microfoni di Sky, rivelando alcune indiscrezioni anche in ottica Napoli. “Ad oggi non c’è nulla da dire circa un mio possibile ritorno in panchina. Ogni allenatore vuole solo il meglio per se stesso: una buona squadra e un ottimo progetto“, le prime parole di Tudor. “Napoli? Una bellissima città. Quest’estate sono stato a Capri, una metà meravigliosa“, ha quindi aggiunto l’ex Juventus quando interpellato sugli azzurri. Dichiarazioni, queste, che sanno ovviamente di pura e semplice ironia, dette da un profilo dal carattere forte e mai troppo propenso all’esporsi sul proprio futuro e/o passato.

Tudor in Italia, le parole interessano ai tifosi del Napoli

Dopo aver ricevuto le risposte riportate poc’anzi, Sky ha voluto quindi calcare ulteriormente la mano con Igor Tudor, imbeccando l’ex allenatore del Verona su di un possibile impiego in Italia. “Io mi sento mezzo italiano perché calcisticamente sono cresciuto lì: è un tipo di calcio che mi appartiene. Sono però aperto a tutto, non solo all’Italia. Anche Francia, Grecia, Turchia e altre rappresentano per me un’opzione“, la conclusione ad opera di Tudor. Parole criptiche e vaghe, che rappresentano però un primo indizio per il futuro del tecnico, sulla quale anche il Napoli potrebbe ritornare in estate.