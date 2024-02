De Laurentiis cambia l’assetto societario: si torna su un vecchio obiettivo

Sarà una estate di rivoluzioni in casa Napoli: la prossima estate si rivivrà un clima in stile 2022, non solo per i calciatori.

Inutile nasconderlo, l’annata del Napoli è stata tragica più che fallimentare. Come mai accaduto nella gestione De Laurentiis, il patron dei partenopei si è reso protagonista di una totalità di scelte rivelatesi sbagliati, forse crogiolandosi troppo del fresco scudetto, ottenuto a trentatrè anni di distanza dall’ultimo targato Diego Armando Maradona.

Per questa motivazione, con grande probabilità, nella prossima estate si rivivrà una rivoluzione in stile 2022, quella più complicata e contestata, rivelatasi poi preludio del tricolore ottenuto con Luciano Spalletti, capace di plasmare una squadra a sua immagine e somiglianza.

Rivoluzione in estate: per De Laurentis pronto un ritorno di fiamma?

Sono tanti i calciatori che potrebbero salutare Napoli, a partire da Victor Osimhen, il cui destino è ormai segnato. Il nigeriano verrà ceduto per 130, se non addirittura 150 milioni, rimpolpando le casse societarie. Dubbioso il futuro di Kvaratskhelia, in attesa di news sul fronte rinnovo: il georgiano è conscio del proprio valore e si aspetta il giusto riconoscimento.

Ci sarebbe poi il discorso esuberi, Diego Demme da ormai due anni è un fuori rosa a tutti gli effetti, infine, si penserà ai riscatti: possibile ad oggi quello di Traorè, difficile quello di Dendoncker, utilizzato con il contagocce sia da Walter Mazzarri che da Calzona in queste due prime uscite sulla panchina del Napoli.

La rivoluzione, però, non potrebbe riguardare unicamente il rettangolo verde, in dubbio ci sarebbe anche la posizione di Meluso, direttore sportivo dei partenopei che non avrebbe a pieno convinto De Laurentiis. Secondo Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, proprio per questa motivazione, il leader della FilmAuro avrebbe deciso di optare per una sostituzione in dirigenza. L’idea del numero 1 del club campione d’Italia sarebbe quella di fiondarsi su Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli già corteggiato la scorsa estate.

Il dirigente è sotto contratto con il club toscano sino al 2026, un accordo lungo per almeno altre due stagioni e mezzo in pratica. Servirebbe quindi, in caso di affondo, un accordo con l’Empoli per liberare Accardi in anticipo, una operazione complicata ma non impossibile. I rapporti tra De Laurentiis e Corsi, patron dell’Empoli, sono infatti ottimi, come testimoniato dalle svariate trattative portate a termine tra i due.