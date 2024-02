Cheddira, l’agente rivela: “Lo sta facendo il Napoli”

Nella giornata di oggi ha parlato ai microfoni di Sportitalia l’agente di Walid Cheddira che è uscito allo scoperto su un possibile futuro al Napoli.

La stagione sta ormai volgendo al termine. In queste battute finali, però, il Napoli ha ancora tanto lavoro da fare. Quella di domani contro il Sassuolo e le prossime 11 partite saranno delle vere e proprie finali per i ragazzi di Francesco Calzona. L’obiettivo quarto posto sembra ormai sfumato definitivamente, anche perchè davanti corrono senza sosta. Il Napoli, però, può ancora centrare la qualificazione in una competizione europea per non mettere fine ad una serie di 14 partecipazioni consecutive, la più lunga attualmente in Serie A.

Il Napoli, poi, dovrà giocare anche il ritorno degli ottavi di finale contro il Barcellona. All’andata il risultato è stato di 1-1 e quindi al ritorno gli azzurri potranno giocarsi le proprie chances. Gli azzurri, inoltre, avranno il vantaggio di non dover giocare al Camp Nou, ma allo Stadio Olimpico Lluis Companys.

Nonostante i tanti impegni, la dirigenza azzurra sta programmando la prossima stagione per far sì che quanto successo quest’anno non si ripeta. A proposito di futuro ha parlato l’agente di Walid Cheddira, giocatore del Napoli in prestito al Frosinone.

L’agente di Cheddira esce allo scoperto sul Napoli

Nella giornata di oggi, ai microfoni di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni Bruno Di Napoli, agente tra gli altri anche di Walid Cheddira. Cheddira è un giocatore azzurro che, però, sta giocando la sua prima stagione di Serie A in prestito al Frosinone. Nell’ultima giornata di Serie A ha siglato anche il gol del momentaneo vantaggio dei ciociari sulla Juventus.

Di seguito le parole dell’agente:

Il sogno nel cassetto rimane il Napoli: gli azzurri lo seguono?

“Sicuramente il Napoli lo sta seguendo. Speriamo innanzitutto che lui ora possa raggiungere continuità di minutaggio e che possa dimostrare le sue qualità. In tutte le partite che ha giocato, la prestazione l’ha sempre fatta. Il suo contributo l’ha sempre dato. Nella prima parte di stagione è stato determinante. Leggevo una statistica sul fatto che con lui in campo da titolare siano arrivate solamente 4 sconfitte. Sarà un caso, ma è importante e può dare una grossa mano a Di Francesco che ha puntato su di lui”.

Qualche club si è interessato a lui a gennaio come è venuto a galla?

“Diversi club, sia in Italia che all’estero, dove è venuta fuori una possibilità importante. Lui ha sempre espresso la sua volontà di rimanere a Frosinone, per raggiungere i suoi obiettivi. Non gli piace lasciare le cose a metà”.