Sassuolo-Napoli, scelto l’arbitro del match: chi dirigerà al Mapei

Il Napoli è al lavoro per il match contro il Sassuolo di mercoledì: arriva la designazione per la sestina arbitrale completa.

La squadra di Francesco Calzona ha ripreso ad allenarsi questa mattina a Castel Volturno. Gli azzurri sono concentrati sul prossimo match di campionato che sarà Sassuolo-Napoli, recupero del 21° turno di Serie A. Il Napoli, infatti, scenderà in campo per recuperare il match saltato per disputare la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Gli azzurri, oltre a lavorare per preparare al meglio la sfida contro i neroverdi, dovranno anche smaltire le scorie che la trasferta di Cagliari ha portato con sè. Il pareggio maturato all’ultimo minuto ha sicuramente lasciato strascichi all’interno dello spogliatoio azzurro che mai come ora devono compattarsi per provare a giocarsi il tutto per tutto in questo finale di stagione.

Sassuolo-Napoli, designata la sestina arbitrale

La sfida contro il Sassuolo non può assolutamente essere fallita dagli uomini di Calzona. Il Napoli ha un disperato bisogno di punti e non per puntare alla Champions League, ma per provare ad entrare quantomeno in Europa.

Nel frattempo, a due giorni dal calcio d’inizio di Sassuolo-Napoli, è stata definita la sestina arbitrale. Il direttore di gara sarà Daniele Chiffi.

Di seguito la sestina completa:

Arbitro: Daniele CHIFFI di Padova

Guardalinee: Peretti– Imperiale

IV Uomo: Di Marco

VAR: Sozza

AVAR: Mazzoleni

Il bilancio del Napoli con l’arbitro Chiffi è sicuramente molto positivo. Per ben undici volte gli azzurri hanno giocato un match diretto dall’arbitro di Padova e non hanno mai perso. Sono ben 9 le vittorie e solo due i pareggi. Trend negativo, invece, per il Sassuolo. Anche gli emiliani hanno giocato 11 partite con Chiffi e hanno perso in ben 7 occasioni. Per il Sassuolo, poi ci sono anche 2 vittorie e 2 pareggi. Il Napoli, poi, sempre con Chiffi ad arbitrare ha avuto due rigori a favore contro l’uno assegnato al Sassuolo.

Il Napoli dovrà comunque preparare al meglio il match contro il Sassuolo. I campioni d’Italia non hanno più chance di sbagliare anche perchè dovranno poi affrontare la Juventus nel match successivo. Occhio, dunque, anche al cartellino giallo. Chiffi l’ha sventolato in ben 21 occasioni ai giocatori del Napoli. Addirittura trenta, invece, ai giocatori del Sassuolo. Sassuolo che in un’occasione si è visto un suo giocatore essere buttato fuori per doppia ammonizione proprio dall’arbitro di Padova. Nessuna espulsione diretta, invece, per nessuna delle due squadre.