Sassuolo-Napoli, occhio al cartellino: in tre rischiano di saltare la Juventus

Manca sempre meno al match di mercoledì tra Sassuolo e Napoli: occhio al cartellino per gli azzurri, in tre rischiano di saltare la Juventus.

Il Napoli si sta preparando a Castel Volturno per la delicata trasferta di Reggio Emilia. Gli azzurri non possono assolutamente ripetere quanto fatto vedere contro il Cagliari. La prestazione è stata certamente molto negativa, ma gli azzurri erano riusciti in qualche modo ad indirizzare la gara.

Dopo la rete di Victor Osimhen su assist di un ispirato Jack Raspadori, gli azzurri non hanno più corso particolari rischi e hanno avuto più volte l’opportunità di chiudere il match. Gli errori sotto porta di Politano e Simeone, poi, hanno aperto la strada al pareggio del Cagliari. La dormita colossale di Juan Jesus nell’ultima occasione buona del match che ha lanciato Luvumbo Zito da solo davanti a Meret ha chiuso un pomeriggio da horror per la squadra di Calzona.

Ora testa al Sassuolo, ma alcuni azzurri dovranno stare molto attenti perchè diffidati. Rischiano di saltare il big match contro la Juventus.

Sassuolo-Napoli, tre diffidati tra gli azzurri

Il match contro il Sassuolo è fondamentale per le speranze europee dei campioni d’Italia. Alcuni, però, dovranno stare molto attenti nel corso del match contro i neroverdi. Sono ben tre i diffidati in casa Napoli e in caso di ammonizione salteranno il big match contro la Juventus.

I diffidati sono Amir Rrahmani, che contro il Cagliari, data l’assenza di Di Lorenzo per squalifica, ha indossato anche la fascia di capitano. Poi ci sono anche Pasquale Mazzocchi e Cyril Ngonge.

Con il rientro di Giovanni Di Lorenzo, l’esterno ex Salernitana dovrebbe, però, partire dalla panchina e quindi meno soggetto al rischio ammonizione. Discorso simile per Ngonge. L’ex Hellas Verona, infatti, anche oggi si è allenato a parte in palestra. La sua presenza contro il Sassuolo è a forte rischio. In caso di mancata convocazione, Ngonge sarebbe dunque disponibile per il big match contro la Juventus.

L’arbitro del match sarà Daniele Chiffi di Padova che in carriera ha diretto in 11 occasioni le partite del Napoli. Chiffi, con gli azzurri, ha una media che sfiora le due ammonizioni a partita, dunque i ragazzi di Calzona dovranno stare molto attenti al giallo. Nelle 11 partite precedenti, però, Chiffi non ha mai estratto un cartellino rosso nei confronti dei giocatori azzurri.