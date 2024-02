Sassuolo-Napoli, il dato sul settore ospiti è sorprendente: avete saputo?

Dopo il pari indigesto di Cagliari, arriva la news ufficiale circa Sassuolo-Napoli. Le ultime sul settore ospiti del Mapei Stadium a pochi giorni dalla sfida.

Comincia con il piede sbagliato il proprio tour de force il Napoli di mister Calzona, fermato nuovamente al pari dopo gli 1-1 maturati contro Genoa e Barcellona. Con lo stesso risultato, infatti, gli azzurri hanno concluso anche la trasferta di Cagliari, con ancor più dolore sulle spalle visto il vantaggio acquisito e l’errore finale costato il gol di Luvumbo. Non la migliore delle situazioni, dunque, per dare il via ad un viaggio ricco di partite nelle prossime 3 settimane, con i partenopei già chiamati all’ulteriore trasferta il 28 febbraio. Alle ore 18 si giocherà infatti Sassuolo-Napoli in quel del Maper Stadium, con le news inerenti al settore ospiti dell’impianto che sorprendono i tifosi campani.

Sassuolo-Napoli, sold-out il settore ospiti al Mapei Stadium

Nonostante la crisi, il Napoli continua a macinare ottimi numeri in quanto a pubblico, che sia casa o sia trasferta. Il recupero del turno numero 21 di Serie A, che vedrà gli azzurri contrapposti al Sassuolo, sarà infatti caratterizzato da un nuovo sold-out in termine di settore ospiti, come annunciato dalla stessa compagine neroverde tramite il seguente comunicato ufficiale:

“In merito alla gara Sassuolo-Napoli, recupero della 21^ giornata di Serie A TIM, in programma mercoledì 28 Febbraio alle ore 18 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che sono esauriti i tagliandi in Tribuna Nord (Settore Ospiti)”.

Numeri da capogiro per un Napoli non nelle migliori delle situazioni possibili. I tifosi partenopei sono ora pronti alla traversata nonostante la collocazione del match al centro della settimana, con l’orario delle 18 che rende il tutto ancor meno permissivo. 4.000, quindi, i supporter di fede azzurra che occuperanno il settore ospiti il prossimo mercoledì, chiaramente divisi fra Ultras e tifosi provenienti dal capoluogo campano nonché napoletani locali con residenza in Emilia Romagna.

Non solo settore ospiti, i tifosi del Napoli presenti al Mapei Stadium

Tali numeri potrebbero inoltre essere rafforzati dalla presenza di ulteriori azzurri presenti nei restanti settori dell’impianto, come successo in occasione del match della scorsa stagione. All’epoca, però, il settore ospiti fu chiuso a causa della decisione della Procura in seguito ai famosi scontri in A1, sebbene la presenza di tifosi avversari in ogni angolo del Mapei Stadium sia consuetudine durante gli incontri con squadre di cartello. Molti, infatti, potrebbero essere i supporter desiderosi di assistere a un incontro targato Napoli lontani dal calore del tifo organizzato.